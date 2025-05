En las últimas semanas la incertidumbre generada por Donald Trump ha provocado una pérdida de atractivo histórica por parte de los inversores internacionales sobre los activos financieros de Estados Unidos, que desde hace años habían incrementado sus posiciones en los mercados de la primera potencia mundial. De hecho, se estima que el 20% del total de las acciones, el 30% de los bonos del tesoro, y el 30% del crédito corporativo de Estados Unidos están en manos de los inversores internacionales. Aunque en las últimas fechas parece que el presidente ha reculado dando un paso atrás en la retórica contra sus socios comerciales e incluso con el presidente de la FED, el daño parece que ya está hecho, y la falta de credibilidad ha asustado a los inversores que han buscado alternativas en otros países. ¿Ha perdido Estados Unidos su posición de privilegio? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿En qué acciones invierten los clientes de XTB en España? Si atendemos a la evolución de las inversiones de los clientes de XTB en España, podemos apreciar un cambio de tendencia que pone de manifiesto cómo Estados Unidos ha ido menguando su popularidad entre los usuarios, en favor de los activos de otros países. Ultimo trimestre de 2024 En el último trimestre de 2024 las acciones de Estados Unidos copaban más del 50% de las compras en acciones de nuestros clientes en España. Empresas como Nvidia, Tesla o Microstrategy eran las más adquiridas por nuestros clientes. Especialmente en el caso de las dos primeras, que de por sí sólo eran el 8% y el 5,5% respectivamente. Para encontrar a la primera acción española en la tabla había que girar la mirada hasta la sexta posición, en la que podíamos encontrar a la aerolínea IAG, que se situaba justo por detrás de la primera acción europea, ASML. En este caso, las acciones españolas tuvieron una representación del 38% sobre el total de las compras de nuestros clientes, y firmas como Repsol, BBVA, Santander, Caixabank o Inditex se encontraban entre las primeras posiciones. Primer trimestre de 2025 En el primer trimestre de este año, los inversores empezaron a cambiar el destino de sus operaciones. Aunque Estados Unidos seguía siendo su país predilecto, la cuota de mercado bajaba en este caso hasta el 45%. Las acciones de Nvidia seguían siendo las favoritas de nuestros clientes, con un 6,4% de cuota de mercado, pero en esta ocasión Tesla perdía interés ante la falta de resultados y el conflictivo papel de Elon Musk en el gobierno. La siguiente acción con mayor interés de Wall Street era la empresa de computación cuántica Rigetti, que se situaba en la sexta posición. Entre todos ellas se colaba IAG, emplazada en segunda posición del podio, mientras que Indra subía gracias a la expectativa de un mayor gasto en defensa por parte de los países europeos hasta la quinta posición. La primera acción europea en esta ocasión era Rheinmetall, que, impulsada por la moda del sector, ayudaba a incrementar el interés en Alemania, gracias a los acuerdos firmados por el gobierno para eliminar el freno de la deuda. En esta ocasión Europa ya representa un 55% de la ponderación total de nuestros clientes, mientras que a finales de 2024 era de un 49%. Primera quincena de abril de 2025 El gran cambio ha tenido lugar en las últimas fechas. Desde el día 2 de abril, denominado por Trump como el “Día de la Liberación”, y conocido por ser el momento en el que se conocieron los aranceles recíprocos, los inversores han modificado su interés a otras regiones. En estos momentos las acciones preferidas por nuestros usuarios han sido la aerolínea IAG, seguida muy de cerca por la petrolera Repsol. Para encontrar a la primera empresa americana, tenemos que bajar al tercer puesto, donde se encuentra Nvidia con una cuota que baja de nuevo, en esta ocasión para situarse en el 5,5%. A la compañía de semiconductores le siguen Grifols, BBVA o Santander. En esta ocasión, las acciones nacionales ocupan el primer lugar en cuota de mercado con una representación del 55% sobre el total de las inversiones, subiendo por tanto trece y diecisiete puntos porcentuales respecto al primer periodo de este año y el último periodo del año pasado respectivamente. Para encontrar a la primera acción europea localizamos de nuevo a Rheinmetall, pero en esta ocasión, en una posición mucho más retrasada. España adelanta a Estados Unidos como país predilecto para los usuarios de XTB La toma de posesión de Donald Trump en la Casa Blanca está teniendo consecuencias significativas. La incertidumbre y la falta de credibilidad del presidente están provocando un menor interés de los inversores internacionales en las acciones estadounidenses, como se refleja en las transacciones de nuestros clientes. Esto podría deberse en parte al mayor atractivo de otras regiones, como Europa, pero también a la caída del dólar. Las fuertes fluctuaciones de la moneda son un nuevo motivo de cautela para los inversores, que parecen estar encontrando mayor refugio en el mercado local. En nuestro caso, España ha vuelto a ser el principal mercado de nuestros clientes en el último período analizado. España adelanta a Estados Unidos como país predilecto para los usuarios de XTB La toma de posesión de Donald Trump en la Casa Blanca está teniendo consecuencias significativas. La incertidumbre y la falta de credibilidad del presidente están provocando un menor interés de los inversores internacionales en las acciones estadounidenses, como se refleja en las transacciones de nuestros clientes. Esto podría deberse en parte al mayor atractivo de otras regiones, como Europa, pero también a la caída del dólar. Las fuertes fluctuaciones de la moneda son un nuevo motivo de cautela para los inversores, que parecen estar encontrando mayor refugio en el mercado local. En nuestro caso, España ha vuelto a ser el principal mercado de nuestros clientes en el último período analizado. Esta tendencia podría continuar en los próximos meses hasta que se esclarezca el resultado de la guerra arancelaria, y podría seguir alimentando las diferencias de comportamiento entre Estados Unidos y los países del mundo.

