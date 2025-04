Los precios del café han alcanzado su nivel más alto en un mes, impulsados ​​por la creciente preocupación por las cosechas brasileñas. Las recientes lluvias limitadas en el país han afectado significativamente las perspectivas de producción de granos de Arábica. La producción de café podría disminuir Rabobank, una institución financiera clave que ofrece análisis para los mercados de materias primas agrícolas, indicó en un informe el martes pasado que se proyecta que la producción de Arábica de Brasil para la temporada 2025/26 disminuya un 13,6 % interanual, hasta los 38,1 millones de sacos. Los efectos persistentes de El Niño del año pasado siguen siendo un factor. Sin embargo, se prevé que la producción de Robusta alcance un máximo histórico de 24,7 millones de sacos, lo que representa un aumento interanual del 7,3 %. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A la presión alcista se suma el notable debilitamiento del dólar estadounidense. El dólar está experimentando pérdidas generalizadas, incluso frente al real brasileño, lo que limita las perspectivas de exportación. Los últimos datos disponibles de Cecafé para marzo revelan que las exportaciones de café verde de Brasil cayeron un 26% interanual, a poco menos de 3 millones de sacos. Curiosamente, la actividad comercial reciente muestra una marcada reducción en el interés abierto y las posiciones netas en futuros de café. Esta disminución se debe principalmente a la liquidación de posiciones largas. Si bien los niveles de liquidez aún están lejos de las condiciones extremadamente bajas observadas en el mercado del cacao, nuevas caídas en el interés abierto, incluso mediante la liquidación de posiciones largas, podrían impulsar el alza de los precios del café. Las posiciones largas en café están disminuyendo notablemente, mientras que las posiciones cortas se mantienen en niveles extremadamente bajos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los precios del café rondan actualmente los 400 centavos por libra, su nivel más alto en un mes. Desde diciembre se ha observado una clara correlación entre el real brasileño y los precios del café. Ante la escasez de oferta, las menores perspectivas de exportación están impulsando con fuerza el alza del café. Por otro lado, se observa una salida perceptible de los especuladores del mercado. Fuente: xStation5

