Los resultados empresariales no convencen en Wall Street

Wall Street cerró mayoritariamente en rojo ayer, a pesar de los sólidos resultados trimestrales de los principales bancos. El sector tecnológico logró evitar las caídas y apoyó a los índices estadounidenses, impulsado por las noticias sobre las licencias de exportación de chips de IA avanzados a China (Nasdaq: +0,18%, S&P 500: -0,4%, Dow Jones: -1%, Russell 2000: -2%). Os recordamos que esta tarde tendremos un seminario especial en el que os explicaremos nuestras previsiones para la segunda mitad del año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dudas en las bolsas mundiales Los futuros de los índices estadounidenses cotizan sin cambios, mientras que el futuro del Eurostoxx 50 baja un 0,3%. Podemos observar una dinámica parecida en la región Asia-Pacífico. El índice MSCI Asia Pacific, en general, baja un 0,1%, lastrado por las pérdidas en Australia (S&P/ASX 200: -0,8%), Corea del Sur (Kospi: -0,9%) e India (Nifty 50: -0,25%). Por el lado positivo, el HSCEI de China subió un 0,2% y el Nikkei 225 de Japón un 0,5%. Por su parte, las acciones de Baidu subieron un 5% en la bolsa de Hong Kong tras anunciar una colaboración a largo plazo con Uber para lanzar taxis autónomos en Asia, Europa y Oceanía. Situación en Estados Unidos Según Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, el banco central estadounidense probablemente necesitará mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo para contener el actual repunte de la inflación. Logan enfatizó que no se debe centrarse en datos individuales y que podrían producirse recortes de tipos si la inflación disminuye junto con un debilitamiento del mercado laboral. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años se mantiene ligeramente por encima del 5%. Donald Trump anunció en redes sociales que Estados Unidos "probablemente cerrará dos o tres acuerdos comerciales antes del 1 de agosto". El presidente de Estados Unidos también anunció un acuerdo con Indonesia, que, según se informa, incluye la eliminación de todos los aranceles sobre productos estadounidenses y el compromiso de comprar más productos estadounidenses, incluyendo aviones Boeing, a cambio de un arancel del 19 %. En el mercado de divisas: el índice del dólar estadounidense detiene sus recientes subidas (USDIDX: -0,1 %), cayendo ligeramente frente a las demás monedas del G10. En el mercado de metales preciosos, el optimismo es generalizado: el oro sube un 0,4% hasta los 3.337 dólares por onza, la plata un 0,35% hasta los 37,84 dólares por onza, el platino se recupera un 1,7% y los futuros del paladio también cotizan en positivo (+0,8%). Las principales criptomonedas se recuperan tras la reciente toma de beneficios: el bitcoin sube un 1,3% hasta los 117.980 dólares y el ethereum un 3,4% hasta los 3.146 dólares.

