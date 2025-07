LVMH desembarca en el mundo del golf

El conglomerado del lujo francés LVMH (MC.FR) se lanza al mundo del golf con la compra de una participación mayoritaria en la novedosa y popular marca de putters “L.A.B. Golf” por más de 200 millones de dólares. Según informaciones de Wall Street Journal, la firma francesa habría articulado esta compra a través de su fondo de capital riesgo L Catterton. Uno de los famosos “putters” diseñados por L.A.B Golf Una apuesta por la empresa de “moda” en el sector La compra de L.A.B Golf por parte de LVMH parece cuanto menos una decisión muy meditada. La compañía californiana, fundada por San Hahn, un antiguo productor musical aficionado a este deporte es sin duda la sensación dentro del sector. Con unos diseños totalmente rompedores con lo habitual ha sabido convencer a amateurs y jugadores profesionales gracias a la novedosa tecnología que da origen a su nombre “lie angle balance” y que facilita el golpeo y la rodada de la bola. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Con un crecimiento en ventas superior al 18.000% desde 2018 y un precio medio de venta cercano a los 500$ por putter, la empresa ha pasado de ser una total desconocida a una de las opciones más escogidas por los golfistas con mayor poder adquisitivo. Tras la victoria de J.J. Spaun en el US Open de este año, el primero de un jugador usando un putter de la marca L.A.B. Golf, la compañía habría pasado de vender 130.000 unidades a más del triple en 2025 según datos de WSJ. Solo en Estados Unidos, el sector del golf acumula un crecimiento en jugadores del 38% en comparación a antes de la pandemia y un crecimiento en ventas desde 2022 cercano al 7% anual. LVMH se expande al mundo del deporte Con la adquisición de L.A.B. Golf, la firma francesa LVMH amplía su catálogo de negocios desembarcando en el mundo del deporte. Además de este sector, la empresa posee otras marcas en negocios como el de la moda (Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Loewe, Kenzo o Marc Jacobs), los vinos, bebidas y licores (Moët & Chandon, Hennessy, Dom Pérignon, Veuve Clicquot o Krug), los perfumes y cosméticos (Christian Dior Parfums, Guerlain, Givenchy Parfums, Acqua di Parma, Benefit Cosmetics o Fresh) o la joyería y relojería (Bulgari, Tiffany & Co, TAG Heuer, Hublot, o Zenith). Además, LVMH cuenta también con participaciones en cadenas de tiendas de cosméticos, grandes almacenes y hoteles y viajes de lujo. Tras estos rumores, las acciones de LVMH retrocede un 1,42% hasta rondar los 480 euros por título, aproximadamente. En el acumulado del año, además, las acciones de LVMH firman una caída de más del 24%. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

