Mapfre presenta unos sólidos resultados, con el problema de autos bastante resuelto pero con los inversores poniendo el foco en otros apartados importantes, como Brasil o la propia IA.

Cifras clave de los resultados de Mapfre del 2025:

Primas: 29.145 millones de euros, +3,6% interanual

Primas no vida: 22.466 millones de euros, +1,5% interanual

Beneficio neto: 1.079 millones de euros, +19,6% interanual

Opinión del equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Mapfre

Evolución de las primas

Los resultados de Mapfre muestran unas cifras sólidas. El 2025 ha sido un año de transición en el que se ha conseguido mejorar el ratio combinado. Si nos fijamos en la contabilidad NIIF, este ha descendido en 2,8 puntos porcentuales (las caídas significan mayor rentabilidad para Mapfre) hasta el 90,2%, principalmente beneficiada por la caída de la siniestralidad en 3,2 puntos porcentuales. Mientras, el ratio de gastos se ha incrementado en 0,4 puntos porcentuales. Esto refleja tanto una mejor gestión del riesgo (por emitir pólizas con menor probabilidad de riesgo), como cierta fortuna, ya que los siniestros tienen una parte no controlada por la compañía. Aunque el ratio de gastos haya crecido, lo ha hecho de manera ligera y pensamos que se puede achacar al aumento de negocio.

Países clave de Mapfre

Por países, Brasil ha experimentado una caída del 10% interanual en sus primas, aunque ha tenido un mejor desempeño en el último trimestre (-4,7% interanual frente al -11,5% en los 9M2025) que le ha permitido paliar el castigo. En cualquier caso, el mercado empieza a descontar cierta reversión a la media en el país, con sus métricas deteriorándose ligeramente, aunque de momento vemos un aumento del beneficio neto del 5,1% y una caída del ratio combinado de no vida de 0,7 puntos porcentuales. España ha tenido un gran desempeño, con crecimientos del 10,2% de las primas y del 22,7% del beneficio neto gracias a una caída de 3,1pp del ratio combinado de no vida.

Evolución por negocio

Por negocio, el ratio combinado de vida riesgo también ha descendido en 0,5pp, con autos mejorando en 4,8 pp para alcanzar el 99,8%. De hecho, el negocio de vida de Mapfre ha tenido un buen desempeño, con un incremento del 14,7% de las primas, impulsado por vida ahorro (+27,4%) a pesar del mal desempeño de vida riesgo (-2,9%) por las caídas de Brasil del -14,4%.

Conclusión de los resultados de Mapfre

En conclusión, los resultados de Mapfre muestran solidez de su negocio, de camino a cumplir sus objetivos estratégicos de cara a 204-2026. Sin embargo, la debilidad de Brasil y la incertidumbre que genera la IA en las empresa aseguradoras, facilitando la comparabilidad de ofertas y posiblemente ejerciendo presión sobre los precios, están preocupando al mercado. Si bien en Brasil, podemos ver cierta reversión a la media, tenemos dudas sobre el impacto de la IA en el sector. Si bien puede ejercer presión sobre los precios, ya existen comparadores de seguros. Por otro lado, permitirá una mejora en el análisis de datos y estimaciones estadísticas, lo que debería mejorar la cuenta de resultados de la compañía.

Las acciones de Mapfre caen más de un 1% tras la publicación de los resultados. En el acumulado del año, las acciones de Mapfre extienden sus caídas, y pierden más de un 10%.

¿Cómo comprar acciones de Mapfre?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Mapfre (MAP.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.