Meta va a por las apps de citas: ¿adios a Tinder o Bumble?

Meta (META.US) continúa mejorando servicios de sus plataforma y esta vez apunta a las apps de citas como Tinder o Bumble. En esta ocasión, la innovación se centra en Facebook y su apartado de citas. ¿Qué está haciendo Meta para robar cuota de mercado? Recuerda que Meta forma parte de nuestra Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB
Meta va contra Tinder y Bumble
La realidad es que Meta cuenta con las redes sociales con la base de usuarios más grande del mundo. Por ello, si la compañía apuesta fuerte por este segmento de mercado es capaz de eliminar a sus competidores con cierta facilidad. Si la estructuración de esta apuesta se hace de manera que no interfiera en el resto de la app, los usuarios usarán este servicio sin prejuicios y con cierta discreción.
En esta ocasión, Facebook añadirá dos nuevas funcionalidades a Facebook Dating. La primera de ellas es un chat asistente basado en la IA que te ayudará a encontrar mejores matches, pudiendo escribir exactamente qué buscas o para darte ideas de como mejorar tu perfil en la aplicación.
Por otro lado, Meta Cute es una funcionalidad que te hará coincidir con otros usuarios cada cierto tiempo, de manera sorpresa. Este match está basado en tus preferencias y potenciado con la IA, aunque el usuario puede eliminar esta función si no está convencido.
Según Meta los matches se han incrementado en un 10% interanual en este año, a pesar de que no es un servicio que Meta potencie realmente. En cualquier caso, pensamos que la compañía poco a poco puede introducirse en este segmento de mercado y robar mucha cuota cuando ya esté realmente establecido. Además, a nivel de algoritmos otras apps no pueden competir y la IA de Meta podrá dar mejores recomendaciones.
Las acciones de Meta suben un 27% en este 2025.
