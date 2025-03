El dólar estadounidense continúa fortaleciéndose hoy, con el par EUR/USD cayendo un 0,3%. Christopher Waller, John Williams y Austan Goolsbee compartieron sus opiniones sobre la economía estadounidense, la inflación, los aranceles y la política monetaria. A continuación, el resumen de sus comentarios : Christopher Waller (Fed) En mi opinión, la reducción del ritmo de liquidación del balance, prevista para junio de 2024, sigue siendo la decisión correcta.

Incluso con un ritmo más lento de reducción de activos, sigue siendo necesario un plan de acción claro. En la reunión de esta semana, preferí mantener el ritmo actual de reducción del balance.

Disminuir o detener la liquidación de activos será apropiado una vez que nos acerquemos a un nivel suficiente de reservas. John Williams (Fed) Superviso de cerca la política fiscal y su impacto tanto en la economía como en la política monetaria.

Una comunicación más transparente es una herramienta poderosa y eficaz.

El objetivo de inflación del 2% no se debate durante el proceso de revisión de la política.

La tasa de interés neutral es una referencia útil, pero no debería guiar las decisiones mensuales.

La evaluación del impacto de los aranceles depende en gran medida de los detalles específicos.

Es crucial considerar los efectos a largo plazo de los cambios en la política gubernamental.

Estoy monitoreando y recopilando datos sobre cómo los cambios en la política gubernamental afectan la economía.

La Reserva Federal debe seguir muy centrada en los datos en este momento.

La política monetaria está bien posicionada para alcanzar los objetivos de la Reserva Federal.

Los datos económicos envían señales contradictorias.

La economía comenzó el año con buen pie.

El mercado laboral inició el año con un mejor equilibrio.

Los datos sugieren que el público cree que las presiones inflacionarias a corto plazo disminuirán.

Disminuir el ritmo de reducción del balance fue un paso natural para el banco central.

El proceso de desinflación ha sido desigual.

Actualmente, son posibles muchos escenarios económicos diferentes. Los niveles actuales de las tasas de interés son adecuados.

Actualmente existe un alto nivel de incertidumbre en la economía y en la formulación de políticas.

La política monetaria moderadamente restrictiva actual está plenamente justificada.

Preveo una desaceleración del crecimiento económico, en parte debido a la menor inmigración. Austan Goolsbee (Fed) La evidencia sobre cómo la confianza afecta la actividad económica es mixta, pero contactos en el Medio Oeste informan que la confianza está influyendo en sus decisiones.

La incertidumbre podría afectar los planes de inversión corporativa y debilitar la economía.

Una desaceleración económica podría justificar recortes de tasas, pero si la inflación aumenta más allá del impacto de los aranceles o supera las expectativas, la Fed tendría que revisar sus perspectivas.

Los datos duros actuales no reflejan la estanflación típica de la década de 1970, pero es preocupante cuando tanto la inflación como el desempleo aumentan.

Los aranceles elevan los precios y reducen la producción: un impulso estanflacionario.

La respuesta a la estanflación depende de cómo afecte a la inflación y al mercado laboral.

No existe una respuesta universal a la estanflación; mucho depende de las expectativas.

No hay nada más incómodo que un entorno estanflacionario.

Si las expectativas de inflación a largo plazo comienzan a aumentar, la Fed tendrá que actuar.

El compromiso de la Fed de mantener una inflación del 2% es inquebrantable. Más allá de los aranceles, la Fed también debe considerar las próximas rebajas de impuestos y otros factores.

Cuanto más espere la Fed, mayor será el riesgo de que las rebajas de tipos tengan que producirse más tarde y de forma más drástica.

Durante periodos de incertidumbre, es importante recopilar la mayor cantidad de datos posible.

Sigo creyendo que la economía es resiliente y, si la inflación sigue bajando, los tipos de interés serán más bajos en 12 a 18 meses.

Sigo creyendo que la economía es resiliente y, si la inflación sigue bajando, los tipos de interés serán más bajos en 12 a 18 meses. Debemos ser cautelosos con el término "transitorio"; en este caso, depende de si los aranceles se aplican a los bienes intermedios, si desencadenan represalias y cómo se transmiten a los consumidores.

Cuanto mayores sean los aranceles y más similares a un shock de oferta, más difícil será para la Fed analizarlos.

Las importaciones representan solo el 11 % del PIB, por lo que los aranceles puntuales que no provoquen represalias tienen más probabilidades de ser transitorios.

Antes de decidir cómo responder a los aranceles, la Fed debe comprender su duración, el potencial de represalias y su impacto en los precios. El desempleo y la inflación reflejan el progreso hacia el doble mandato de la Reserva Federal.

Los datos macroeconómicos siguen mostrando fortaleza en la economía.

Los mercados exigen información rápida, pero eso no es realista en este momento.

Las condiciones actuales podrían ser un shock para la economía, dependiendo de su duración.

Las empresas están preocupadas y frenan las inversiones de capital debido a la incertidumbre arancelaria.

Entre los contactos comerciales, hay una clara tendencia hacia la cautela y el retraso de la inversión.

En tiempos de alta incertidumbre, debemos esperar a que haya más claridad antes de tomar medidas significativas.

