Minor eleva el precio en la OPA por la antigua NH Hoteles

Minor International busca hacerse con la totalidad de su filial europea, Minor Hotels Europe & Americas (MHEA), la antigua NH Hoteles. La empresa tailandesa ha subido el valor ofrecido en la OPA para adquirir el 100% de las acciones de la antigua NH Hoteles un 2,2%, fijando el nuevo precio en 6,51 euros por acción. Con este movimiento, la compañía busca sacar a su filial del mercado bursátil, tal y como informó ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Source: Minor Hotels ¿Cómo ha evolucionado la OPA a NH Hoteles? En un principio, Minor International había establecido el precio de la OPA de NH Hoteles en 6,37 euros por acción, a partir de un informe de valoración preparado por EY y presentado ante los accionistas de MHEA en la Junta celebrada el pasado 20 de enero, en la que se propuso un rango de precios para la OPA de entre 5,88 y 6,97 euros por título. Sn embargo, tras revisar la información recogida en este informe en base a los estados financieros consolidados auditados al 31 de diciembre de 2024 de MHEA, este rango se ha actualizado al alza, situándose ahora entre los 6,04 y 7,08 euros por acción, con un precio medio de 6,51 euros que es, precisamente, el que ofrece ahora la multilnacional. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comunicada inicialmente en diciembre y aceptada a trámite en febrero, esta OPA se dirige al 4,135% del capital social de Minor Hotels Europe & Americas (MHEA) que aún no está controlado por Minor, quien ya ostenta el 95,865% de participación de la empresa. Este porcentaje pendiente de adquisición representa un total de 18.018.097 acciones, por lo que la compañía debería realizar un desembolso estimado de 117.298.996 euros para hacerse con estos títulos. El consejo de administración ha justificado la intención de excluir a la antigua NH Hoteles de negociación en mercados regulados, aludiendo a que la cotización bursátil implica costes operativos y regulatorios desproporcionados, especialmente en un contexto de reducida liquidez del valor. Además, se ha subrayado que la compañía no requiere acceder a los mercados de capitales para satisfacer sus necesidades de financiación. La CNMV tendrá la última palabra en la OPA de NH Hoteles Esta OPA es la segunda operación con la que Minor espera excluir a NH Hoteles del parqué bursátil nacional. En 2023, la compañía tailandesa ya intentó excluir a NH Hoteles de la Bolsa española, con una adquisición parcial de 4,5 euros por acción que fue suspendida por la CNMV y que no contó con el respaldo de los accionistas minoritarios. Ahora, la compañía vuelve a intentarlo, pero para poder concluir sus objetivos deberá conseguir el apoyo de la CNMV, ya que la efectividad del proceso de exclusión de la cotización está condicionada a la obtención de la autorización por parte de este organismo, así como a la liquidación de la oferta pública de adquisición. En caso de que, una vez completada la OPA sobre NH Hoteles, se cumplan los requisitos legales establecidos, Minor podrá ejercer el derecho de compra forzosa sobre el capital restante a precio de oferta. En síntesis, la decisión de Minor de incrementar el precio propuesto en la OPA sobre la antigua NH Hoteles, así como su intención de excluir a la sociedad de la negociación en mercados regulados, responde a una estrategia orientada a optimizar la estructura accionarial y reducir las cargas operativas y financieras asociadas a la condición de sociedad cotizada. La materialización de esta operación dependerá de la aprobación por parte de los organismos reguladores competentes, con la decisión final en manos de las partes implicadas además de la CNMV. La capitalización de las acciones NH Hoteles ha aumentado en un 3,9% en lo que llevamos de 2025. Tras los últimos anuncios sobre su posible OPA, hoy vemos que en la apertura de la sesión las acciones de NH Hoteles suben un 5,6%, hasta los 6,39 euros. ¿Cómo comprar acciones de NH Hoteles? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de la antigua NH Hoteles (NHH.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.