Las últimas reformas del Gobierno para mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones podrían afectar a la tasa de reemplazo de España y provocar que las personas de entre 30 y 50 años, la llamada generación NEM, afronte una pensión insuficiente para mantener su nivel de vida . En este artículo, repasamos qué es la tasa de reemplazo y cómo podemos ahorrar para afrontar su posible recorte.

El envejecimiento de la población española y el incremento de la esperanza de vida están amenazando la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. El menor número de trabajadores capaz de contribuir al sistema, unido al hecho de que los jubilados cada vez cobran sus pensiones durante más tiempo, han llevado al Gobierno a incorporar importantes reformas con las que se busca garantizar estas prestaciones. Entre ellas, surge una medida clave que amenaza con reducir la tasa de reemplazo o sustitución, un indicador clave para medir la pérdida de poder adquisitivo que aparece al abandonar el mercado laboral. ¿Qué perspectivas nos ofrece la tasa de sustitución? ¿Y qué podemos hacer para mantener nuestro nivel de vida?

¿Qué es la tasa de reemplazo?

La tasa de reemplazo, también conocida como tasa de sustitución, es un indicador que mide la pérdida de poder adquisitivo que experimentará un trabajador al abandonar el mercado laboral y entrar en el régimen de pensiones. Básicamente, se trata de una métrica que expone qué porcentaje del último salario de una persona cubrirá su pensión pública en el momento en el que se jubile.

La tasa de reemplazo es un indicador clave para medir la diferencia de ingresos que se asume en el momento de la jubilación. Esta métrica, que se expresa como un porcentaje, nos ofrece una panorámica clara del nivel real de ingresos que percibiremos del Estado al finalizar nuestra carrrera y nos permite evaluar los ahorros que necesitaremos tener para poder mantener nuestro nivel de vida en el momento en el que nos jubilemos. Por ello, resulta imprescindible de cara a planificar nuestro retiro laboral.

¿Cómo se calcula la tasa de sustitución?

La tasa de reemplazo es una métrica que relaciona dos variables clave: el último salario percibido por una persona y la cuantía de su pensión de jubilación. Este indicador, que se expresa como porcentaje, puede calcularse tanto antes como después de impuestos y se obtiene aplicando una sencilla fórmula matemática:

Tasa de reemplazo = (Pensión de Jubilación/Último salario percibido) x 100

Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que nuestro último salario se situaba en los 1.500 euros, mientras que nuestra pensión alcanza los 900 euros. Aplicando la fórmula, obtenemos que la tasa de reemplazo sería de 60%.

La tasa de reemplazo en España: ¿cuáles son las perspectivas?

Históricamente, la tasa de reemplazo en España siempre ha sido elevada. Según el informe 'Pensions at a Glance 2025' elaborado por la OCDE, este indicador se sitúa en 80,4% en nuestro país, un porcentaje que supera ampliamente al promedio, fijado en un 52%. Esta cifra, que implica que un trabajador percibirá una pensión bruta equivalente a más del 80% de su salario en el momento de su jubilación, sitúa a nuestro país a la cabeza de la clasificación, superando a países como Grecia, quien en 2023 encabezaba la lista, Francia o Alemania, entre otros. En términos netos, es decir, una vez descontados los impuestos, la tasa de reemplazo de España asciende hasta los 86,3%, una cifra que vuelve a superar la media de la OCDE, cifrada en un 63,2%. En comparación con estos países, la tasa de sustitución neta de España se sitúa como la séptima más elevada, solo por detrás Turquía, Países Bajos, Portugal, Grecia, Luxemburgo, y Austria.

Este rasgo diferencial del sistema español ha permitido que, durante décadas, los trabajadores afrontasen la jubilación sin una necesidad real de complementar sus ingresos, ya sea con fuentes de ingresos adicionales o con un colchón de ahorros. En la práctica, una tasa de reemplazo del 80% como la española implica mantener prácticamente intacto nuestro nivel de vida previo a la jubilación, ya que, al abandonar el mercado laboral, desaparecen determinados gastos asociados. A esto se suma los precios reducidos y las condiciones más ventajosas que ofrecen determinados bienes y servicios a los jubilados, como los abonos de transporte o las tarifas de las actividades culturales y de ocio.

Este escenario ha provocado que, en términos reales, muchos jubilados disfruten de una tasa de reemplazo efectiva cercana al 100%, o incluso superior en algunos casos, especialmente tras las últimas revalorizaciones de las pensiones. Sin embargo, también ha minado el ahorro que se destina a la jubilación, tal y como refleja la III Encuesta Paneuropea de Pensiones 2023, elaborada por la federación europea de asociaciones de aseguradoras (Insurance Europe) y difundida en España por la patronal del sector, Unespa.

En contraposición al valor de la tasa de reemplazo, este informe sitúa a España a la cola de Europa en materia de ahorro para la jubilación, con un 51% de los españoles afirmando que no disponen de ahorros privados al llegar a esta etapa. La conclusión es clara: hasta ahora, los españoles no necesitaban ahorrar. Sin embargo, este escenario puede cambiar. Así lo apuntan las últimas reformas incorporadas en el sistema de pensiones, que parecen apuntar a una drástica reducción de la tasa de reemplazo del país y a una convergencia hacia la media europea. Y es que empujado por la presión demográfica y económica, el Gobierno se ha visto obligado a aprobar una serie de reformas orientadas a reforzar la sostenibilidad financiera del sistema. Entre ellas, destaca la ampliación de los años computables para el cálculo de la pensión, una medida que reduce el peso de los últimos salarios en el importe final de la prestación y otorga mayor relevancia al conjunto de la carrera laboral, con el consecuente impacto que esto puede tener en la tasa de sustitución.

La reforma de pensiones puede afectar a la tasa de reemplazo

En un entorno en el que los últimos años de la trayectoria profesional suelen coincidir con los niveles salariales más elevados, este cambio en la fórmula de cálculo de la pensión implica de forma clara que las pensiones futuras calculadas bajo este nuevo esquema serán sensiblemente inferiores a las que han venido percibiendo las generaciones anteriores.

Estas medidas, aunque necesarias desde el punto de vista del equilibrio del sistema, tienen una clara consecuencia: las pensiones futuras tenderán a ser relativamente más bajas en relación con el salario previo a la jubilación. La explicación es estructural: al aumentar el número de años considerados, se incorporan etapas laborales con salarios más reducidos, trayectorias profesionales más irregulares y periodos sin cotización, circunstancias especialmente frecuentes entre la generación NEM, es decir, entre aquellas personas de 30 a 50 años que ya forman parte del sistema y que afrontan el riesgo de enfrentarse a una pensión insuficiente para mantener su nivel de vida durante la jubilación.

Así, un trabajador que en la actualidad podría esperar una pensión equivalente al 75–80% de su último sueldo podría encontrarse en el futuro con una tasa de reemplazo situada en torno al 55–60%, un descenso que supondrá una enorme brecha financiera, especialmente entre aquellos que no haya construido un ahorro complementario a lo largo de su recorrido laboral. En este escenario, cabe considerar otra variable: el sostenido aumento del coste de vida, con su consecuente impacto en el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Los planes de inversiones y ETFs: un instrumento para complementar nuestras pensiones

Estas perspectivas refuerzan la necesidad de generar un ahorro complementario a la jubilación que nos permita hacer frente a este descenso de nuestra capacidad adquisitiva. Ante esta situación, el interés por los productos de inversión capaces de complementar la pensión ha ido en aumento. Y, entre ellos, hay uno concreto que muestra un comportamiento reseñable: los ETF, un producto que permite invertir de forma diversificada y que combina las ventajas de las acciones y los fondos de inversión tradicionales.

Estos instrumentos, donde encontramos alternativas como el Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS (EQQB.DE) o el Invesco S&P 500 UCITS (P500.DE), se han consolidado como una de las alternativas más atractivas para el ahorro a largo plazo, ya sea a través de su contratación directa como mediante los Planes de Inversión (Savings Plans). De hecho, en España más de 2,6 millones de personas ya invierten en ETFs, y solo en los últimos tres años más de 1,6 millones de nuevos inversores se han incorporado a este tipo de producto. Esto supone un crecimiento del 169%, situando a nuestro país entre los mercados europeos con mayor expansión en este segmento.

Los ETF se posicionan como una alternativa a los planes de pensiones tradicionales, que han visto limitado su atractivo por sus últimas modificaciones normativas, sus elevadas comisiones y sus discretos rendimientos. Según estimaciones de BlackRock y YouGov, durante el próximo año más de 8 millones de europeos comenzarán a invertir en ETFs, de los cuales más de un millón corresponderían a ciudadanos españoles, que pueden aprovechar su inversión para generar un ahorro complementario que les permita reducir la pérdida de poder adquisitivo derivada de la jubilación.

La pirámide poblacional de España amenaza con transformar nuestro sistema de pensiones. El aumento sostenido del coste de vida y la potencial reducción de la tasa de sustitución plantean un escenario complejo para los futuros jubilados, que podrían tener graves dificultades para mantener su nivel de vida tras abandonar el mercado laboral. Comenzar a ahorrar se vuelve vital para poder llegar a esta etapa vital con un colchón económico sólido que nos permita hacer frente a estos posibles riesgos.

Navegando hacia tu jubilación

Para ayudar a nuestros usuarios a mejorar su capacidad de ahorro y alcanzar sus metas financieras, en XTB hemos desarrollado 'Navegando hacia tu jubilación', una guía interactiva con la que los usuarios podrán ver, de primera mano, qué necesitarán para poder mantener su nivel de vida en la jubilación. Esta guía interactiva, creada en colaboración con Invesco, cuenta con dos módulos principales:

En el primero, los usuarios deberán incluir su edad, su género y los gastos medios que tienen mes a mes en partidas clave como la alimentación, la vivienda o el ocio. A partir de esta información, la guía les mostrará el porcentaje estimado de sus gastos futuros esperados que cubrirán sus pensiones , así como las cantidades que necesitarán para mantener su nivel de vida actual, la cuantía estimada de su pensión de jubilación y qué necesitarían ahorrar para cubrir todos sus gastos.

, así como las cantidades que necesitarán para mantener su nivel de vida actual, la cuantía estimada de su pensión de jubilación y qué necesitarían ahorrar para cubrir todos sus gastos. En el segundo, los usuarios recibirán información exacta sobre cuánto deberían ahorrar mes a mes para complementar su pensión, en función de tres escenarios: uno conservador, uno moderado y uno agresivo. La herramienta, además, les mostrará la diferencia de ahorro entre acumular el dinero en el banco y gestionar activamente sus ahorros.

'Navegando hacia tu jubilación', la guía de XTB, es completamente gratuita y puede accederse a ella tanto desde un ordenador, como desde un teléfono móvil o una tableta electrónica. ¡No te la pierdas! Descúbrela y averigua cómo ahorrar para mantener tu nivel de vida en la jubilación.