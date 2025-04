Nuevo rally alcista en el Bitcoin

El precio del Bitcoin vuelve a dispararse. Tras un inicio de mes convulso por los aranceles, en el que su precio llegó a caer por debajo de los 80.000 dólares, la criptomoneda más famosa del mundo vuelve a registrar un rally alcista, impulsada por las últimas noticias del sector. En concreto, Bitcoin ha registrado una subida de más del 11% en las últimas dos sesiones, con las que ha pasado de los 82.000 a los 93.500 dólares. Detrás de esta subida, se pueden identificar dos grandes catalizadores: por un lado, el nombramiento del Paul Atkins como nuevo presidente de la SEC; por otro, el próximo proyecto de ley sobre la regulación de las stablecoins en Estados Unidos, que está ejercicio una creciente presión sobre otras regiones, como la Unión Europea, para adoptar medidas similares. Además, la posible flexibilidad de Trump respecto a sus aranceles también está impactando de forma positiva dentro del sector. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Paul Atkins dispara impulsa al Bitcoin Paul Atkins, un veterano defensor de las criptomonedas, ha asumido oficialmente el cargo de 34.º presidente de la SEC , designado por el presidente Trump.

Atkins aporta un profundo conocimiento de los activos digitales y promete un enfoque racional, consistente y fundamental para la regulación de las criptomonedas, en marcado contraste con la anterior política restrictiva basada en la aplicación de la ley.

Bajo su liderazgo, se esperan aprobaciones de ETF más rápidas y normas más claras, lo que podría allanar el camino para grandes inversiones institucionales en activos digitales.

La administración Trump también está suavizando su postura sobre los aranceles y mostrando una postura más cooperativa en las negociaciones internacionales, aliviando los temores de los inversores sobre el proteccionismo y la fragmentación del mercado. Impacto global de la nueva ley sobre stablecoins El Banco Central Europeo está preocupado y advierte que las reformas procrecimiento en EE. UU. podrían provocar una fuga de capitales financieros de la UE.

En Bruselas, la tensión entre el BCE y la Comisión Europea aumenta sobre si la regulación MiCA de la UE es lo suficientemente sólida como para evitar la fuga de capitales hacia las criptomonedas digitales estadounidenses (stablecoins).

Con la próxima aprobación de proyectos de ley estadounidenses como STABLE y GENIUS, se prevé que la oferta de stablecoins podría alcanzar los 2 billones de dólares estadounidenses para 2028, lo que aumenta la preocupación por las fugas de capitales de Europa a EE. UU. Precio del Bitcoin En estos momentos, el Bitcoin está superando niveles de resistencias clave y, en tan solo dos sesiones de negociación, ha recuperado las pérdidas de los últimos tres meses. Desde un punto de vista técnico, el factor más importante es mantener el precio por encima de la cota de 92.000 dólares. A pesar de la destacada subida registrada en estas últimas sesiones, Bitcoin ya había mostrado signos de fortaleza anteriormente, ya que, mientras que los índices tradicionales marcaban nuevos mínimos, el mercado de criptomonedas se mantenía en consolidación, un hecho que indicaba una fuerte caída y una continua demanda institucional. Fuente: xStation 5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.