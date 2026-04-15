- Nvidia enciende la mecha: la IA impulsa el rally cuántico
- La computación cuántica vuelve al centro del mercado
- IA + cuántica se consolida como la próxima gran revolución tecnológica
- Nvidia enciende la mecha: la IA impulsa el rally cuántico
- La computación cuántica vuelve al centro del mercado
- IA + cuántica se consolida como la próxima gran revolución tecnológica
En la actualidad estamos viviendo una de las mayores disrupciones tecnológicas de la historia. La inteligencia artificial ya ha demostrado ser una realidad en la bolsa estadounidense y ha ofrecido rendimientos extraordinarios a quienes apostaron por ella desde el inicio.
Esto nos lleva inevitablemente a preguntarnos cuál será la próxima gran revolución tecnológica capaz de generar a los futuros protagonistas del mercado.
Más allá de la IA, existe un desarrollo que muchos consideran el siguiente gran salto: la computación cuántica, un campo donde ya cotizan compañías con expectativas elevadas de beneficiarse de esta tecnología en los próximos años.
La computación cuántica volvió al centro del foco del mercado después de que Nvidia realizara un anuncio que disparó a las empresas del sector. ¿Qué está ocurriendo?
Nvidia presenta Ising, su nuevo modelo de IA para computación cuántica
Los valores ligados a la computación cuántica vivieron una sesión de fuertes subidas después de que Nvidia presentara en la región su nuevo modelo de inteligencia artificial Ising, diseñado para resolver problemas de optimización y simulación cuántica.
La presentación reforzó la narrativa de que la IA puede actuar como catalizador para superar algunos de los principales cuellos de botella técnicos del sector cuántico, especialmente en simulación y optimización.
El rally se produjo en un contexto de recuperación generalizada de tecnológicas e IA en Asia y Estados Unidos, impulsado por señales de que EE. UU. e Irán retomaban conversaciones de paz, reduciendo temporalmente el riesgo geopolítico y favoreciendo el apetito por activos de mayor riesgo.
En este escenario, los valores con mayor exposición registraron subidas destacadas:
- Corea del Sur: Axgate e ICTK alcanzaron subidas del +30%
- Japón: Fixstars subió más de un +4%
- Estados Unidos: IonQ +20%, D‑Wave +15%, Rigetti +11%
Pese al entusiasmo, Bloomberg Intelligence advierte que la computación cuántica práctica y a gran escala sigue siendo un objetivo lejano. Aun así, las previsiones apuntan a un crecimiento significativo: el mercado cuántico global podría pasar de 1.700 millones de dólares en 2024 a más de 11.000 millones en 2030, según Statisticks Market Research Consulting.
¿Qué es la computación cuántica y por qué importa?
Para quienes se preguntan qué es exactamente la computación cuántica o por qué necesitamos ordenadores más potentes, la respuesta es sencilla, no es un pequeño avance, sino un cambio completo en la forma en que funcionan los ordenadores.
Los ordenadores tradicionales trabajan con bits (1 o 0). Los ordenadores cuánticos trabajan con qubits, que pueden ser 1 y 0 a la vez gracias a la superposición. Además, pueden entrelazarse, cambiando de estado de forma coordinada.
En términos prácticos, esto permite explorar millones de combinaciones simultáneamente, ofreciendo un poder de cálculo inalcanzable para los sistemas actuales.
Las aplicaciones potenciales son enormes:
- Farmacéuticas: diseño de fármacos en días o semanas en lugar de años.
- Logística: rutas óptimas para flotas globales y gestión de inventarios en tiempo real.
- Ciberseguridad: desarrollo de criptografía post‑cuántica.
El gran obstáculo del sector
Como era de esperar, toda esta positividad tiene una contraparte. El principal desafío es la inestabilidad de los qubits, que acumulan errores con facilidad y requieren condiciones extremas para funcionar, incluyendo temperaturas extremas, un aislamiento específico y sistemas electrónicos altamente especializados.
La utilidad real de estos ordenadores depende de la capacidad de las compañías para estabilizar los qubits y reducir la tasa de error.
La IA puede acelerar la revolución cuántica
La presentación del modelo Ising de Nvidia actuó como un catalizador inesperado para el sector cuántico, demostrando cómo la IA puede mover mercados enteros en cuestión de minutos.
Aunque la computación cuántica aún enfrenta desafíos significativos, el entusiasmo inversor refleja la creciente convicción de que la combinación de IA + tecnología cuántica podría acelerar la próxima gran revolución tecnológica.
El movimiento de Nvidia refuerza la idea de que la inteligencia artificial no solo es un sector de crecimiento por sí mismo, sino también un motor transversal capaz de impulsar tecnologías emergentes como la computación cuántica.
Los inversores reaccionaron anticipando que estas sinergias podrían acortar los plazos de adopción comercial, impulsando a compañías que hasta ahora avanzaban a un ritmo más lento.
Cómo invertir en computación cuántica desde XTB
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a IONQ (IONQ.US), Rigetti Computing (RGTI.US) y D‑Wave Quantum (QBTS.US), tres de las compañías más representativas del emergente sector de la computación cuántica y protagonistas de algunos de los movimientos más destacados del mercado tecnológico reciente.
Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con estas compañías cuánticas sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.
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