Optimismo en los mercados: ¿fin de la incertidumbre?

Los mercados financieros viven una jornada de fuertes subidas, impulsados por las esperanzas de una posible pausa en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Ibex 35 vuelve a los 12.000 puntos Este clima de optimismo ha permitido al Ibex 35 superar nuevamente la barrera de los 12.000 puntos, con un impulso notable de los sectores que más sufrieron la reciente incertidumbre. Las entidades bancarias han tenido un papel destacado, beneficiadas por la expectativa de una menor tensión comercial que favorezca tanto el comercio global como el crecimiento económico. Otros sectores de carácter cíclico, como las constructoras, el consumo discrecional o las materias primas, también han cerrado el día en terreno positivo. En este contexto, sobresale el desempeño de IAG, que ha liderado las ganancias, pese a que enfrenta riesgos por una posible caída en el consumo. No obstante, la bajada del precio del petróleo podría jugar a su favor. También ha brillado Indra, que al igual que otras compañías del sector defensa, ha recuperado parte del terreno perdido recientemente, tras verse castigada por ventas de inversores que recogieron beneficios tras las fuertes subidas del año. En cambio, las utilities, tradicionalmente consideradas un refugio en tiempos de incertidumbre, han tenido un comportamiento más modesto, penalizadas por su carácter conservador y la posibilidad de una bajada en el precio de la electricidad. Wall Street respira Más allá del Ibex 35, en Estados Unidos Wall Street ha experimentado una de sus subidas más rápidas desde 2022, animado por declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que han reforzado las expectativas de acuerdos comerciales. Esto ha supuesto un giro en el sentimiento del mercado, tras la reciente corrección que eliminó billones de dólares en valor de los mercados globales. Las grandes tecnológicas, que habían sido muy castigadas, han liderado el repunte. Aunque persiste la incertidumbre sobre si este rebote es temporal o marca el inicio de una tendencia sostenida, representa un balón de oxígeno necesario para los inversores, que temían una nueva crisis similar a la de la pandemia o a la crisis financiera global. En particular, Tesla ha destacado por su fuerte recuperación, a pesar de la caída en los precios de sus vehículos usados. Aun así, los ambiciosos proyectos de Elon Musk, como el Cybertruck y el RoboTaxi, podrían redefinir el futuro de la compañía en los próximos meses. En cuanto a la renta fija, tras la elevada volatilidad del día anterior, los inversores han encontrado un respiro. Los rendimientos del bono estadounidense a diez años, que habían bajado hasta el 4% la semana pasada, han repuntado hasta el 4,25%, superando incluso el nivel previo al anuncio de aranceles por parte de Trump. En este contexto de dudas sobre la salud económica de Estados Unidos y los temores a una posible estanflación, la deuda pública europea podría ganar protagonismo en los portafolios de inversión a nivel global. En otros mercados, el dólar se mantiene estable, mientras que el petróleo sigue acumulando caídas. Por su parte, el oro ha logrado recuperar los 3.000 dólares por onza, beneficiándose de un entorno donde coinciden muchos de sus factores históricos de impulso.

