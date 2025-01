Oracle aprovecha la demanda de Inteligencia Artificial

Oracle Corporation (ORCL.US), que en su día se consideraba un proveedor de bases de datos tradicionales, se ha transformado en un actor importante en el espacio de la infraestructura de la nube y la inteligencia artificial. Con un enfoque estratégico en los servicios de la nube y las capacidades de inteligencia artificial, las acciones de Oracle registraron un aumento del 50% durante el año pasado, superando a muchos de sus competidores centrados en la nube. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Evolución estratégica de Oracle La transformación de Oracle se basa en tres pilares fundamentales. El primer pilar se centra en el liderazgo de la infraestructura de IA, donde la empresa ha logrado un progreso notable al anunciar planes para construir el clúster de computación de GPU más grande del mundo. Esta iniciativa pionera implementará 131.072 GPU NVIDIA Blackwell en la primera mitad de 2025, creando una infraestructura informática seis veces más grande que la que ofrecen actualmente los competidores. El segundo pilar gira en torno a las asociaciones estratégicas que han ampliado significativamente el alcance y las capacidades de Oracle. La empresa ha conseguido colaboraciones cruciales con gigantes de la industria, incluidos Meta para el desarrollo de IA utilizando modelos Llama, Microsoft y OpenAI para cargas de trabajo de inteligencia artificial, Amazon Web Services para la integración de bases de datos y Adarga Ltd para aplicaciones de IA de defensa y seguridad. Estas asociaciones demuestran la capacidad de Oracle para trabajar en colaboración en todo el ecosistema tecnológico. El tercer pilar muestra el enfoque innovador de Oracle para el desarrollo de infraestructura a través de sus ambiciosas iniciativas de centros de datos alimentados con energía nuclear. La empresa está desarrollando actualmente un centro de datos de 800 megavatios y tiene planes para una instalación aún más grande que supere el gigavatio, ambos alimentados por reactores nucleares. Esta escala de desarrollo sin precedentes ilustra el compromiso de Oracle de satisfacer las crecientes demandas de la computación con inteligencia artificial y, al mismo tiempo, abordar las preocupaciones sobre sostenibilidad energética. Impulsores de crecimiento de Oracle La demanda de infraestructura de IA de la empresa ha experimentado un crecimiento notable, con un aumento del consumo de GPU del 336% en un solo trimestre. Este crecimiento explosivo está respaldado por importantes asociaciones con los principales actores de la IA y una creciente cartera de acuerdos relacionados con la IA y requisitos de infraestructura. La expansión de los servicios en la nube representa otro importante vector de crecimiento para Oracle. Los servicios de bases de datos en la nube de la empresa están creciendo a una tasa impresionante del 28% interanual, respaldados por 17 regiones de nube activas y planes para 35 más en asociación con socios hiperescaladores. Esta estrategia multicloud ha permitido a Oracle llegar a un mercado más amplio y atender las diversas necesidades de los clientes de manera más eficaz. La cartera de SaaS de Oracle sigue demostrando un sólido crecimiento y penetración en el mercado. Las soluciones Fusion Cloud ERP y NetSuite Cloud ERP han alcanzado tasas de crecimiento del 18% y el 19% interanual respectivamente. La empresa también ha ganado un impulso significativo en el desarrollo e implementación de aplicaciones en la nube específicas de la industria, satisfaciendo las necesidades especializadas de varios sectores. De cara al futuro, la dirección de Oracle ha proporcionado una hoja de ruta clara para el crecimiento continuo. La empresa espera un crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre del año fiscal 2025 de entre el 7 y el 9% en dólares, y se prevé que el crecimiento de la infraestructura en la nube supere el 50% en el año fiscal 2025. La dirección también ha previsto un BPA no GAAP de entre 1,47 y 1,51 dólares para el tercer trimestre, lo que demuestra confianza en la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad mientras invierte en iniciativas de crecimiento. Valoración de las acciones de Oracle Basándonos en nuestro análisis de Oracle utilizando datos históricos y estados financieros de la empresa, hemos desarrollado proyecciones que incorporan varios escenarios de crecimiento. Nuestro caso base supone una tasa de crecimiento de los ingresos por terminal del 3,5% y un WACC por terminal del 10%. Estas suposiciones relativamente conservadoras reflejan el perfil de negocio maduro de Oracle, al tiempo que reconocen su potencial de crecimiento en servicios en la nube. Bajo estas suposiciones, nuestro modelo de flujo de caja descontado sugiere un valor intrínseco para las acciones de Oracle de 138,64$ por título, lo que indica una posible caída de aproximadamente el 12,5% con respecto al precio actual de la acción de 158,31$. Sin embargo, como ocurre con todas las valoraciones de flujo de caja descontado, los resultados son muy sensibles a los supuestos de entrada. Las matrices de sensibilidad proporcionadas ilustran cómo varía la valoración en diferentes escenarios para las tasas de margen operativo, crecimiento de los ingresos, WACC por terminal y crecimiento de los ingresos por terminal. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Para evaluar la valoración relativa de las acciones de Oracle, analizamos un grupo de pares de empresas tecnológicas líderes, entre las que se incluyen Microsoft, ServiceNow, Palo Alto Networks y Fortinet. Esta comparación entre pares proporciona información valiosa sobre el posicionamiento de mercado y las métricas de valoración de Oracle. Las valoraciones basadas en múltiplos presentan señales mixtas en diferentes métricas. Las acciones de Oracle cotizan actualmente a un P/E de 37,26x y un P/E adelantado de 22,53x, ambos por debajo de la media del grupo de pares. Esto sugiere que Oracle cotiza con un descuento significativo respecto de sus pares en métricas basadas en ganancias. La relación P/S de la empresa de 7,96x y el P/S adelantado de 7,26x también están por debajo de las medias del grupo de pares de 14,81x y 12,86x, lo que potencialmente indica una subvaloración. El uso de los múltiplos medios de pares sugiere un potencial alcista significativo, con valoraciones implícitas que van desde $162,49 (P/BV) a $395,28 (P/E). El enfoque ponderado por capitalización, que tiene en cuenta las diferencias en el tamaño de las empresas, indica un potencial alcista más modesto, con valores que van desde $65,80 (P/BV) a $258,49 (P/S). Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research En cuanto al análisis del Modelo de Crecimiento de Gordon, Oracle ha demostrado un historial consistente de pagos de dividendos. Utilizando una tasa de crecimiento de dividendos del 8% y una tasa de retorno requerida del 9,1%, según las tendencias históricas, el modelo sugiere un valor intrínseco de 172,96$ por título para las acciones de Oracle, lo que representa aproximadamente un 9% de aumento con respecto al precio actual. La matriz de sensibilidad muestra que, en escenarios más optimistas (tasas de crecimiento más altas o retornos requeridos más bajos), la valoración implícita podría superar los 200$ por acción, mientras que los supuestos más conservadores aún respaldan en general el precio de mercado actual. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Análisis técnico de las acciones de Oracle Las acciones de Oracle cotizan por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% después de una nueva prueba exitosa y un rebote posterior. Este nivel coincide con el inicio del gap alcista en septiembre en 153$. Es probable que los alcistas apunten al nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, mientras que los bajistas pueden centrarse en el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% para cerrar potencialmente el gap. El RSI ha comenzado a divergir al alza, lo que indica un posible impulso alcista, mientras que el MACD se está estrechando, lo que sugiere un posible cruce alcista.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.