El split de Netflix reduce el precio de sus acciones por 10

Nuevo split de acciones de Netflix. Tras realizar este mismo movimiento en 2004 y 2015, el gigante tecnológico ejecutó el pasado viernes 14 de noviembre el tercer split de acciones de su historia, multiplicando el número total de sus títulos disponibles y reduciendo, en consecuencia, su precio. Este movimiento, que llega poco después de que Netflix presentara sus resultados del tercer trimestre de 2025, tiene el objetivo de atraer nuevos accionistas a la compañía, y se está viendo reflejado hoy en la cartera de los inversores.

Netflix ejecuta un nuevo split de acciones

En concreto, Netflix ha realizado un split de 1:10 en sus acciones, lo que significa que cada acción existente se ha convertido en diez acciones nuevas, y el precio por acción se ha ajustado proporcionalmente, sin modificar el valor total invertido de los accionistas. Esta operación busca hacer las acciones más accesibles para empleados y pequeños inversores, facilitando la participación en la base accionarial.

Cada accionista registrado al cierre del 10 de noviembre de 2025 recibirá nueve acciones adicionales por cada acción que poseía. Tras la distribución el 14 de noviembre, las acciones de Netflix cotizan de manera ajustada desde hoy, a una décima parte del precio al que cotizaba el viernes. De este modo, el precio de las acciones de Netflix en Wall Street ha pasado de los 1.112 dólares con los que cerró el pasado viernes a tan solo 111,2, mientras que en la Bolsa Europea el precio se ha reducido de los 950 euros del viernes a tan solo 95.

Cotización de las acciones Netflix

El split no cambia los fundamentales de Netflix, pero podría interpretarse como una señal de confianza en el crecimiento futuro. Además, se espera que favorezca la liquidez de sus acciones. En paralelo, este movimiento facilita la gestión de los planes de opciones sobre acciones para empleados, alineándose con la tendencia de otras grandes tecnológicas que han recurrido al split accionarial en años recientes. En el acumulado del año, las acciones de Netflix suben un 26,5%.

