¿Por qué cae el precio de los Bonos del Tesoro de EEUU?

Los Bonos del Tesoro de EEUU han sido considerados durante mucho tiempo y en diferentes crisis económicas un activo refugio por excelencia, incluso por encima del oro, siendo la primera opción para los inversores en tiempos de pánico. Pero ahora, mientras el presidente Donald Trump desata un ataque frontal contra el comercio global, su estatus como refugio está cada vez más en tela de juicio. ¿Qué hay detrás? ¿Qué está pasando con los Bonos del Tesoro de EEUU? Desde el inicio de la guerra arancelaria los Bonos del Tesoro de EEUU han tenido un comportamiento más parecido a los títulos de deuda de un país emergente que los de la primera potencia mundial. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los rendimientos, especialmente de la deuda a largo plazo, han aumentado considerablemente en los últimos días. Para explicar las causas más relevantes que podrían explicar este movimiento se ha aludido a la venta de los fondos de cobertura o la expectativa de recortes de tipos por parte de la FED. Sin embargo, desde XTB creemos que la venta de los inversores internacionales, sumada a la falta de demanda de estos mismos inversores, está siendo el principal motivo de estos movimientos. Si los inversores extranjeros deciden seguir retirándose de los activos estadounidenses, el impacto podría ser considerable. Estos inversores poseen alrededor de 7 billones de dólares en Bonos del Tesoro de EEUU, 19 billones de dólares en acciones y 5 billones de dólares en deuda corporativa, lo que representa entre el 20 % y el 30 % del mercado total. Los grandes tenedores extranjeros de deuda de Estados Unidos, es decir, países como China, Japón, Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido o Suiza invierten el 80% de sus títulos en Bonos de los tramos más largos de la curva. No sorprende por tanto que una medida de represalia por parte de estos países a los aranceles americanos sea la venta de Bonos del Tesoro de estos vencimientos, lo cual genera subidas en su rentabilidad. Sin embargo, también es importante valorar las nuevas emisiones de deuda. En estos momentos, pocos inversores confían en el dólar, que parece ir perdiendo su hegemonía como reserva mundial. La divisa estadounidense está devaluándose debido a la reducción de las expectativas sobre el crecimiento de Estados Unidos y a las crecientes peticiones de recortes de la FED, así como a la salida generalizada de las acciones o Bonos estadounidenses hacia otros mercados. Los Bonos del Tesoro de EEUU y el dólar se fortalecen gracias a la percepción mundial de la competencia de la gestión fiscal y monetaria estadounidense y la solidez de las instituciones políticas y financieras del país, que en estos momentos está más en duda que nunca ante la inestabilidad del propio gobierno. Si los inversores no quieren tener que afrontar la volatilidad de la divisa, por tanto, tienen que hacer un hedge de la misma, es decir, una cobertura. Para un inversor europeo, por ejemplo, que tiene la posibilidad de invertir en Bonos alemanes a 10 años con un rendimiento del 2,6%, carece de sentido invertir en deuda americana a 10 años, puesto que la debilidad del dólar puede erosionar cualquier posible beneficio, mientras que, por otro lado, realizar una cobertura carece de sentido económico. En estos momentos, haciendo una cobertura de divisas, la rentabilidad del bono americano a 10 años ofrecería una rentabilidad del 1,9% aproximadamente, un rendimiento notablemente inferior al que se puede generar en los Bonos europeos. Situación similar a lo que sucede en Japón después del último repunte en los Bonos y el yen japonés, que en este caso si está funcionando como activo refugio. Es tal la inestabilidad actual del país, su elevada deuda y la poca credibilidad en Donald Trump que los CDS (credit default swap) de la deuda de Estados Unidos, conocidos como un instrumento financiero que nos permite tener un seguro por impago, se están disparando y cotizan a niveles más altos que los CDS de Francia y Corea del Sur, y casi al mismo nivel que países como Italia y Grecia.

