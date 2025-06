¿Por qué caen las acciones del Santander y la banca europea?

El sector bancario europeo vuelve a ser el protagonista en la jornada de hoy, pero esta vez no es por sus resultados ni su rentabilidad, sino por las notorias caídas que están registrando. Las acciones del Santander, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas y BBVA se posicionan entre las más golpeadas del EuroStoxx 50, con retrocesos que rondan el 2%, pero ¿qué hay detrás? La geopolítica pone en riesgo a la banca europea El conflicto entre Israel e Irán ha escalado y ya cumple su quinto día sin señales claras de desescalada. Las tensiones en Oriente Medio generan un efecto inmediato en los mercados: huida del capital hacia activos refugio (oro y bonos) y el castigo sobre los activos cíclicos como los bancos o el consumo discrecional. La banca sufre en entornos de incertidumbre, porque su negocio depende directamente del crecimiento económico y de la confianza de los inversores. Además, la amenaza de un posible cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo, está disparando los precios del crudo. Esto alimenta una presión inflacionaria que nadie quiere revivir, y mucho menos los bancos centrales. Inflación y tipos sobre la rentabilidad bancaria El alza del petróleo implica más inflación. Y con más inflación se esfuman las esperanzas de ver tipos de interés más bajos a corto plazo, no obstante esta situación puede no darse por el momento. Para los bancos, como el Banco Santander, BBVA o BNP Paribas, este es un doble golpe: por un lado, unos tipos altos prolongados enfrían la economía (menos crédito, más morosidad), y por otro, las entidades ya no se benefician tanto del alza de tipos porque los márgenes ya están ajustados al límite. Así pues, pueden darse cambios tras los anuncios de mañana miércoles por parte de la FED. En caso de plantear una bajada de los tipos de interés y dinamizar la economía, las caídas del día de hoy podrían volverse una anécdota de la sesión. Se debe tener en cuenta que el rendimiento de los bancos ha sido positivo en términos operativos en lo que llevamos de año y se espera que continúen de esta manera. El comercio global intensifica las caídas de la banca europea Mientras el foco mediático se centra en Oriente Medio, los mercados no han olvidado la otra gran amenaza: la guerra comercial latente entre Estados Unidos y el resto del mundo. Las críticas del presidente Trump a Europa por no ofrecer “trato justo” y la amenaza de nuevos aranceles reavivan los fantasmas de 2018. En un entorno de bajo crecimiento y elevada desconfianza, la posibilidad de nuevas barreras comerciales lastran el rendimiento de los bancos y los objetivos de crecimiento económico. No obstante, el acuerdo anunciado hace unos días entre Estados Unidos y China establece un precedente para creer en las treguas entre las potencias en términos económicos. Aunque aún no se puede confirmar, la relajación de las imposiciones arancelarias en contra de las empresas europeas puede revertir la situación de tensión y de estrechamiento de los márgenes de las cotizadas europeas, entre las que se encuentra el sector bancario. ¿Por qué retroceden las acciones del Santander y la banca europea? El sector bancario es un sector cíclico por naturaleza. Cuando la economía crece, hay más préstamos, más inversión, menos impagos y, por tanto, más beneficios. Pero cuando el contexto cambia, como ocurre ahora, es uno de los primeros sectores en reflejar la incertidumbre. Además, al tratarse de un sector altamente regulado, intensivo en capital y muy sensible a los movimientos de tipos, los movimientos negativos se intensifican, tal y como está ocurriendo en la jornada de hoy, donde los bancos del Euro Stoxx 50 están cotizando en negativo. Estas caídas están lideradas por las acciones del Santander, que se anotan una caída del 2,48% que las posiciona como las segundas más bajistas de todo el selectivo, solo por detrás de Kering, que corrige tras las grandes alzas de ayer. Le sigue Intesa Sanpaolo, que pierde un 2,24%, mientras que BNP Paribas se anota un descenso del 1,88%. En el caso de las acciones de BBVA, estas pierden un 1,32%, mientras que ING se anota un descenso del 1,16%. A pesar de este rendimiento diario, no se espera que continúe de forma prolongada a no ser que cambie el contexto de tipos de interés y se intensifiquen los conflictos como ya se ha mencionado. Además, en caso de que el capital que ha salido del mercado en busca de activos refugio vuelva, es probable que el sector bancario lo capte por su solidez financiera y menor riesgo en comparación con otros sectores cotizados. En el acumulado del año, las acciones del Santander cotizan en positivo, con una impresionante subida de más del 55%, mientras que las acciones de Intesa Sanpaolo se disparan más de un 25%. BNP Paribas, por su parte, acumula un ascenso del 28%, mientras que BBVA sube más de un 43%. En el caso de ING, las subidas son más moderadas, con un ascenso del 18%. ¿Cómo invertir en la Banca Europea? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de la banca europea del Eurostoxx 50, como el Amundi Stoxx European 600 Banks ETF ( Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de la banca europea del Eurostoxx 50, como el Amundi Stoxx European 600 Banks ETF ( BNK.FR ). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión , una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

