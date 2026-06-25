¿Por qué caen un 5% las acciones de Apple?

- Las acciones de Apple caen un 5% después de anunciar una subida de precios cercana al 20% en buena parte de su catálogo de Mac y iPad.
- La compañía atribuye el incremento al fuerte encarecimiento de la memoria y el almacenamiento provocado por el boom de la inteligencia artificial.
- El mercado teme que unos precios más elevados puedan afectar a la demanda y al crecimiento de las ventas.
- Las acciones de Apple caen un 5% después de anunciar una subida de precios cercana al 20% en buena parte de su catálogo de Mac y iPad.
- La compañía atribuye el incremento al fuerte encarecimiento de la memoria y el almacenamiento provocado por el boom de la inteligencia artificial.
- El mercado teme que unos precios más elevados puedan afectar a la demanda y al crecimiento de las ventas.
Las acciones de Apple registran una caída del 5% después de que la compañía anunciara una de las mayores subidas de precios de su historia. Los MacBook y los iPad aumentarán su precio alrededor de un 20% a nivel mundial, mientras que, por el momento, el iPhone queda fuera de esta decisión.
Aunque Apple justifica la medida por el fuerte aumento del coste de los componentes, los inversores interpretan que este movimiento podría afectar a las ventas durante los próximos trimestres, especialmente en un entorno donde el consumo comienza a mostrar signos de moderación.
La inteligencia artificial dispara el coste de la memoria
Apple ha sido muy clara al explicar el motivo de la subida de precios.
Según la compañía, "la rápida expansión de los centros de datos de IA ha generado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento" y asegura que "nunca había visto un aumento tan grande y tan rápido en el precio de un componente".
Esto significa que el enorme volumen de inversión destinado a construir centros de datos para inteligencia artificial está tensionando la cadena de suministro de memoria, elevando los costes para fabricantes de dispositivos electrónicos como Apple.
La escasez también ha afectado la capacidad de Apple para lanzar nuevos productos, retrasando algunos lanzamientos clave como la actualización del Mac Studio.
Hasta ahora la compañía había absorbido gran parte de ese incremento de costes, pero considera que la situación ha alcanzado un punto en el que ya no resulta sostenible seguir haciéndolo.
Una decisión poco habitual que lastra las acciones de Apple
La decisión resulta especialmente llamativa porque Apple ha evitado aplicar subidas generalizadas de precios incluso durante algunos de los momentos más complicados de los últimos años.
Ni la pandemia, ni los problemas en las cadenas de suministro, ni la guerra comercial llevaron a la compañía a trasladar de forma tan amplia el aumento de costes al consumidor.
En esta ocasión, el incremento afecta prácticamente a toda la gama de Mac y iPad, reflejando hasta qué punto la presión sobre determinados componentes se ha intensificado.
Apple se suma a una creciente lista de empresas de tecnología de consumo que han subido los precios de sus productos debido a la escasez de memoria este año. Los fabricantes de portátiles Dell, HP, Lenovo y Asus ya han anunciado aumentos de precios similares, mientras que Samsung subió el precio de dos modelos de su nuevo smartphone S26 en Estados Unidos en 100 dólares.
¿Qué puede pasar ahora con las acciones de Apple?
A partir de ahora, los inversores estarán pendientes de dos factores. Por un lado, comprobar si la subida de precios afecta a las ventas de Mac y iPad durante los próximos trimestres. Por otro, vigilar la evolución del coste de la memoria y del almacenamiento. Si la presión sobre estos componentes comienza a moderarse, Apple podría recuperar parte de los márgenes sin necesidad de seguir aumentando precios.
Más allá del impacto de la subida de precios, muchos inversores siguen pendientes del verdadero reto de Apple: la inteligencia artificial. El mercado demanda una compañía más innovadora, capaz de asumir mayores riesgos y de acelerar el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en IA, especialmente en un momento de relevo en la dirección. Hace apenas unos años Apple era considerada la empresa más innovadora del mundo. Hoy, sin embargo, muchos inversores consideran que ha perdido parte de esa ventaja frente a competidores como Microsoft, Alphabet o Nvidia. Recuperar ese liderazgo será probab
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