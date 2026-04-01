Optimismo moderado hoy pero con riesgo de giro por datos macro y geopolítica

El petróleo sigue siendo el factor que decide si hay giro real de tendencia

Hay un dicho que encaja perfectamente con el sentimiento del mercado en estas últimas semanas: “lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba.”

La guerra en Irán no ha terminado, pero la tendencia bajista que dominaba los mercados globales parece haber dado un respiro. Europa sube, América sube, Asia sube, el oro sube, Bitcoin sube. En rojo, únicamente el petróleo.

¿Qué ha pasado? ¿Se ha acabado la guerra en Oriente Medio? ¿Las bolsas mundiales ya han girado al alza?

Declaraciones alineadas por primera vez desde el inicio del conflicto en Oriente Medio

La respuesta corta es no, la guerra en Oriente Medio no ha terminado. Sin embargo, los mercados no reaccionan al presente, sino a lo que anticipan que puede ocurrir. Y por primera vez desde que estalló el conflicto, las señales diplomáticas han apuntado en la misma dirección.

Durante días, las declaraciones habían sido contradictorias:

Trump afirmaba estar en conversaciones de paz con Irán, pero sin impacto real en los mercados por la falta de credibilidad.

Después surgieron rumores de negociaciones indirectas a través de Pakistán.

Irán negaba cualquier diálogo y rechazaba el plan de paz de quince puntos.

Mientras tanto, continuaban los bombardeos, se movilizaban tropas estadounidenses y Teherán amenazaba instalaciones energéticas clave.

Pero esta vez algo cambió. Por primera vez, las declaraciones de Washington y Teherán no se contradijeron, sino que apuntaron a una posible desescalada.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, expresó su voluntad de poner fin a la guerra siempre que se establezcan garantías que eviten futuros ataques. Poco después, Donald Trump afirmó estar dispuesto a resolver el conflicto por la vía diplomática y mencionó una posible retirada de tropas en dos o tres semanas. Aunque mantuvo un tono amenazador, indicando que habrá fin de hostilidades con acuerdo o sin él, el mensaje fue interpretado como un gesto de distensión.

Con estas dos señales alineadas por primera vez, las bolsas mundiales reaccionaron con fuerza, descontando un posible final del conflicto o, al menos, una fase de desescalada a lo largo de este mes. Aun así, conviene recordar que esto es solo un primer paso. No ha habido declaraciones relevantes por parte de autoridades israelíes, y cualquier ruptura en las conversaciones podría devolver a los mercados a la dinámica previa, donde solo subían el petróleo, el dólar y las yields de los bonos.

Una sesión explosivamente alcista en Wall Street

La sesión de ayer ya apuntaba maneras. Durante la última jornada del trimestre, los futuros del S&P 500 subían cerca del 1%. Ese optimismo se trasladó a los tres principales índices estadounidenses, todos con revalorizaciones superiores al 2%.

El mayor ganador fue el Russell 2000, que subió un impresionante 3,45%. La desescalada en Oriente Medio reavivó las expectativas de una política monetaria más suave, algo especialmente positivo para compañías pequeñas y medianas con mayor dependencia del crédito.

Muy cerca quedó el Nasdaq 100, con un avance del 3,43%. La alta concentración de valores tecnológicos y el rebote de las compañías ligadas a la inteligencia artificial impulsaron el índice. Incluso los Siete Magníficos, muy castigados en semanas anteriores, cerraron con subidas superiores al 2%.

El S&P 500 ocupó el tercer lugar con un aumento del 2,9%, apoyado tanto por tecnología como por sectores cíclicos como financiero y comunicación.

Fuera del podio quedó el Dow Jones, aunque también registró una sólida subida del 2,5%.

¿Qué esperar de las bolsas mundiales ahora? ¿Rebote puntual o cambio de tendencia?

La gran incógnita es si este movimiento es un simple rebote técnico o el inicio de una tendencia alcista más sostenida.

La respuesta, como en las últimas semanas, depende de un único factor: la duración del conflicto y su impacto sobre el precio del petróleo.

El Brent se mantiene cerca de los 100 dólares, un nivel crítico para que los bancos centrales decidan si endurecer o relajar su política monetaria. Mientras el crudo no dé señales claras de estabilización, la volatilidad seguirá siendo elevada en las bolsas mundiales.

Para la sesión de hoy, los futuros vuelven a estar en verde, aunque con un optimismo más moderado, alrededor del 0,3%. Europa ha comenzado con buen pie, con el Ibex 35 liderando las subidas, y el euro empieza a apreciarse ligeramente frente al dólar. Esto sugiere una continuidad más calmada del rebote de ayer.

Aun así, cualquier declaración que contradiga la desescalada o cualquier comentario de un banquero central podría revertir el sentimiento en cuestión de minutos. Además, la sesión americana estará condicionada por una batería de datos macroeconómicos sensibles: ADP de empleo no agrícola, ventas minoristas y PMI manufacturero. Un mal dato podría frenar el impulso alcista.

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