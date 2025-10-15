Las acciones de Cellnex retroceden. La compañía se posiciona hoy como la más bajista de la jornada del Ibex 35 tras conocerse que el consejo de administración planea reducir su capital social.

Cellnex reducirá su capital social

En concreto, Cellnex planea cancelar 24.064.404 acciones, lo que equivaldría al 3,41% de su capital social. De este modo, el capital social del operador español de infraestructuras de telecomunicaciones se reducirá en 6 millones de euros, hasta los 170,6 millones de euros.

La noticia de este recorte llega antes de su presentación de resultados del tercer trimestre, los cuales se darán a conocer el próximo 7 de noviembre. En el primer semestre, Cellnex redujo sus pérdidas en un 72,5% hasta 115 millones de euros y mantuvo su previsión anual de ingresos entre 3.950 y 4.050 millones de euros y un EBITDA ajustado de 3.275 a 3.375 millones. La compañía ha reforzado su estructura financiera, cerrado nuevos contratos (como el de Orange España hasta 2048) y se prepara para una etapa de dividendos a partir de 2026. De cara a su nueva presentación, desde XTB esperamos que Cellnex mantenga su guía anual y que muestre una mejora en el ritmo de crecimiento orgánico de su negocio en Italia y Francia.

Revisión de precios objetivo

Morgan Stanley ha rebajado el precio objetivo de las acciones de Cellnex a 38 euros por título, mientras que Deutsche Bank mantiene su recomendación de comprar, con un objetivo de 42,5 euros, lo que representa un potencial alcista del 49% en estos momentos.

Precio de la acción de Cellnex

Las acciones de Cellnex caen un 3,1% intradía. En el acumulado del año, además, Cellnex baja un 8%.

¿Cómo comprar acciones de Cellnex?

