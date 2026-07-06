¿Por qué las acciones de Iberdrola se hunden un 3%?

Las acciones de Iberdrola son protagonistas en la apertura de la bolsa española en este comienzo de semana, con un retroceso de casi el 3% en su precio por título, lo que la sitúa como la cotizada más bajista del Ibex 35. Si te preguntas a que se debe este descenso de Iberdrola, la respuesta no está en un empeoramiento de sus fundamentales ni en una mala noticia empresarial, sino en el descuento de su próximo dividendo.

Las acciones de Iberdrola descuentan dividendo

En concreto, Iberdrola repartirá un abono de 0,427 euros brutos por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 1,9% a precio de cierre del viernes 10 de julio. La cotizada española es el farolillo rojo de la sesión, corrigiendo un 2,9% en estos momentos, de lo que se puede deducir que, aunque Iberdrola no se encontrase en su fecha ex-dividendo, también caería en torno a un 1% en la apertura bursátil de hoy.

La fecha de pago de este dividendo es el 27 de julio. Hoy, sin embargo, es la fecha ex-dividendo, lo que significa que cualquier inversor que compre hoy acciones de Iberdrola ya no tendrá derecho a percibir el dividendo que la compañía abonará a finales de mes.

En el acumulado del año, las acciones de Iberdrola suben un 14,6%.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Iberdrola?

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