Las acciones de WOSG suben en la jornada de hoy un 5% y ya repuntan un 24% desde el 2 de septiembre. La compañía se incluye en el sector del lujo, por lo que la debilidad general del sector arrastra a todos los nichos de mercado, incluyendo los relojes de lujo.

Las acciones de WOSG despuntan gracias a LVMH

De nuevo, los resultados de LVMH están impulsando a todo el sector del lujo, y WOSG no iba a ser menos. El segmento de relojes de LVMH ha crecido un 2% interanual en el tercer trimestre del año, lo que ya pone a la empresa en crecimiento positivo en lo que va de año. Esto ocurre después de dos trimestres de crecimiento plano, lo que indica una mejora de perspectivas para el sector.

A todo esto hay quen sumarle que la propia WOSG confirmó en septiembre que en su 2026 fiscal el crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante se ubicarían entre el 6% y el 10%, después de que en su 2025 fiscal este crecimiento fuera del 8%. Aunque los informes de la industria de relojes suiza reportó un informe muy negativo en agosto, en el que las exportaciones cayeron ese mes un -16,5% interanual, veníamos de un mes de julio sólido en el que crecieron un 7,5%. En lo que va de año hasta agosto, el crecimiento de estas exportaciones de relojes es de tan solo una caída del -1%, por lo que el contexto no es de hecatombe. De hecho, el crecimiento de exportaciones a Estados Unidos es del 18% interanual, lo que es muy positivo para WOSG teniendo en cuenta que es su principal apuesta de crecimiento, complementando al mercado de Reino Unido, mucho más estable y maduro.

Las acciones de WOSG caen un 26% en este 2025 y la compañía capitaliza por menos de 1.000 millones de libras.

