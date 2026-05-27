La fiebre por las empresas relacionadas con la inteligencia artificial parece no tener fin. En este escenario, una de las compañías más populares de Estados Unidos, que acumula una revalorización del 200% en 2026 y del 870% en los últimos doce meses, ha protagonizado un hito histórico.

En concreto, ha logrado superar el billón de dólares de capitalización, uniéndose al grupo más selecto de la bolsa, el "1 Billion Club", donde compañías como NVIDIA, Alphabet o Broadcom lideran los marcadores y atraen grandes flujos de capital tanto de fondos institucionales como de inversores retail.

Hablamos de Micron, la compañía de moda en Estados Unidos. Pero después de una revalorización tan rápida, ¿puede la compañía seguir subiendo o debemos esperar una corrección en el corto plazo?

Un sector que deja atrás la ciclicidad gracias a la IA

Micron pertenece al sector de los chips de memoria, uno de los grandes beneficiados del enorme cuello de botella que está disparando el precio de los chips HBM, esenciales para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial que requieren cada vez más capacidad de cómputo y un consumo energético creciente.

Hasta 2025, el sector de memoria era profundamente cíclico. La demanda dependía de móviles y ordenadores, mientras que la oferta era difícil de expandir por el elevado coste de construir nuevas fábricas. Esto provocaba márgenes volátiles y un comportamiento errático en compañías como SK Hynix o Samsung.

La llegada de la IA ha cambiado por completo este equilibrio. El nuevo motor de demanda, los chips de memoria más avanzados y especializados, ha disparado la necesidad de soluciones de mayor margen. Y ante una oferta que no está ni cerca de crecer al mismo ritmo, el sector ha entrado en un superciclo de precios al alza que podría extenderse hasta 2027.

Este fenómeno se refleja también en los gráficos de Samsung y SK Hynix, que junto a Micron se han convertido en los grandes ganadores de esta escasez estructural.

Un mercado dominado por SK Hynix, pero con Micron como protagonista bursátil

En el cuarto trimestre de 2025, SK Hynix controlaba el 57% del mercado HBM, muy por delante de Samsung (22%) y Micron (21%). Este dominio la ha convertido en un actor imprescindible para la infraestructura de IA.

El impacto se nota en la capitalización bursátil: tanto SK Hynix y Micron ya se sientan junto a gigantes como Nvidia, Alphabet, Apple o TSMC. Además, SK Hynix ha multiplicado por cinco su beneficio trimestral y prevé que la demanda de HBM supere a la oferta hasta 2029.

En este contexto, sin embargo, Micron ha captado la mayor atención del mercado, impulsada por revisiones de precio objetivo como la de UBS, que elevó su estimación hasta 1.625 dólares, más de un 80% por encima de los niveles actuales.

¿Cómo valora el mercado a Micron? Múltiplos bajos, expectativas altas

Una vez analizada la situación del sector, toca abordar la parte fundamental: cómo valora el mercado a Micron. Aunque la narrativa es muy atractiva, es necesario ver si el precio se ajusta a las expectativas de ingresos.

Aquí aparece uno de los puntos más llamativos: las compañías del sector cotizan relativamente baratas en comparación con otras grandes tecnológicas del 1 Billion Club.

PER Micron: 9,7x

PER SK Hynix: 6,9x

PER NVIDIA: 21x

PER Alphabet: 26x

Si los ingresos continúan creciendo al ritmo previsto y los márgenes se estabilizan, estos múltiplos podrían expandirse hacia niveles más cercanos a los de las grandes tecnológicas, lo que implicaría margen adicional de subida. Otros, sin embargo, advierten que el impulso podría ser insostenible si el gasto en IA se normaliza o si los cuellos de botella empiezan a aliviarse.

Un nuevo ciclo para la memoria en la era de la IA

El ascenso de Micron marca un punto de inflexión: la memoria, tradicionalmente vista como un segmento cíclico y de márgenes ajustados, se ha convertido en un pilar estratégico de la inteligencia artificial.

Los factores que sostienen la tesis alcista son:

Escasez prevista de oferta hasta 2027–2029.

Dependencia total de los grandes modelos de IA de la memoria avanzada.

Poder de precios que no se veía desde hace más de una década.

Carrera global por asegurar capacidad de producción.

El desafío ahora será demostrar que este ciclo no es un espejismo, sino el inicio de una nueva era de escala, relevancia estratégica y márgenes sostenibles para la industria de la memoria. Si la demanda de IA sigue creciendo al ritmo actual, el club del billón podría no ser el techo, sino el nuevo punto de partida.

¿Cómo navegar este escenario: opciones como herramienta para invertir en Micron?

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones, los usuarios pueden operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, multiplicando su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Micron, cuya evolución bursátil puede verse influida por factores como la demanda de memoria avanzada, los ciclos de inversión en centros de datos, la escasez de chips o los cambios en el gasto asociado a la inteligencia artificial.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Micron podría verse favorecida por un aumento de la demanda de memoria HBM, unos resultados sólidos o un nuevo ciclo de inversión en infraestructura de IA, una call ofrece exposición a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por normalización del gasto tecnológico, alivio en los cuellos de botella o mayor competencia en el sector, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.

Opción Call

Opción Put