¿Por qué se disparan más de un 20% las acciones de Bayer?

Las acciones de Bayer registran una de sus mayores subidas de las últimas décadas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallara a favor de la compañía en uno de los casos más relevantes relacionados con el herbicida Roundup. La decisión supone un importante alivio para el grupo alemán, que lleva casi una década enfrentándose a miles de demandas por supuestos efectos cancerígenos del producto.

¿Por qué suben hoy las acciones de Bayer?

En concreto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió, por siete votos frente a dos, revocar una indemnización de 1,25 millones de dólares concedida a un consumidor que aseguraba haber desarrollado un linfoma tras utilizar Roundup.

La clave del fallo reside en que los jueces consideran que los consumidores no pueden reclamar por la ausencia de una advertencia sobre el riesgo de cáncer cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) había aprobado previamente el etiquetado del producto sin exigir dicha advertencia.

Para el mercado, esta decisión reduce significativamente el riesgo legal al que se enfrentaba Bayer y abre la puerta a que miles de reclamaciones similares puedan ser desestimadas. Como consecuencia, las acciones de Bayer están despuntando en la jornada de hoy, con una subida de más del 20%.

¿Por qué Roundup era un problema para Bayer?

El origen del conflicto se remonta a 2018, cuando Bayer adquirió Monsanto por aproximadamente 63.000 millones de dólares.

Junto con el negocio agrícola, la compañía heredó también una enorme batalla judicial relacionada con Roundup. Desde entonces, Bayer ha destinado más de 10.000 millones de dólares a acuerdos y compensaciones para resolver miles de demandas presentadas en Estados Unidos.

La incertidumbre generada por estos litigios ha pesado durante años sobre la cotización de la compañía, convirtiéndose en uno de los principales factores que explicaban el descuento con el que cotizaban las acciones de Bayer frente a otras grandes farmacéuticas.

¿Qué puede pasar ahora con las acciones de Bayer?

La decisión del Tribunal Supremo no elimina automáticamente todos los litigios pendientes, pero sí supone un importante precedente jurídico que podría facilitar la resolución de buena parte de los casos abiertos.

Además, Bayer continúa trabajando en un acuerdo colectivo de aproximadamente 7.250 millones de dólares para poner fin a las reclamaciones todavía pendientes.

Si finalmente consigue cerrar este capítulo judicial, muchos inversores consideran que el mercado volverá a centrar su atención en los fundamentales del negocio farmacéutico y agrícola, dejando atrás uno de los mayores riesgos que ha condicionado la valoración bursátil de la compañía durante los últimos años.

Una nueva etapa para Bayer

Más allá del fuerte rebote registrado en bolsa, la decisión del Tribunal Supremo supone un cambio importante para Bayer. En muchas ocasiones las acciones no suben únicamente porque mejoren los beneficios de una empresa, sino porque desaparecen riesgos que durante años habían penalizado su valoración. Eso es precisamente lo que el mercado parece estar descontando tras esta decisión judicial.

A partir de ahora, la atención de los inversores volverá a centrarse en la evolución del negocio, los resultados empresariales y la capacidad de Bayer para cerrar definitivamente uno de los procesos judiciales más costosos de la historia reciente del sector farmacéutico y químico.