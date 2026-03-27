Desde el inicio del conflicto en Irán, los principales índices bursátiles han registrado correcciones generalizadas, aunque con una clara divergencia geográfica. Las bolsas europeas han sido las más penalizadas, reflejando su mayor exposición al encarecimiento energético y a la dependencia del suministro externo. El IBEX 35, aunque también en negativo, muestra un comportamiento relativamente más resiliente dentro de Europa, apoyado en el buen desempeño del sector energético, que actúa como amortiguador frente a las caídas del resto del mercado.

Por el contrario, los índices estadounidenses han mostrado una mayor resistencia, con descensos más moderados. Esta mejor evolución relativa se explica por una menor dependencia directa del petróleo importado, un mayor peso del sector tecnológico y una estructura económica más diversificada. Además, las estimaciones sobre la temporada de resultados son muy positivas y eso se está reflejando en el precio de las acciones.

Europa lidera las caídas en el primer mes de guerra en Irán

En términos relativos, se observa por tanto un claro patrón: Europa lidera las caídas mientras que Estados Unidos aguanta mejor el impacto inicial del shock geopolítico. Esto pone de manifiesto que el conflicto ha sido interpretado por el mercado principalmente como un riesgo energético y macroeconómico más intenso para la economía europea que para la estadounidense. De hecho, según los últimos datos energéticos, Europa se encuentra en una encrucijada. La falta de suministro de gas ha coincidido con la época del año en la que se abastecen sus reservas, y eso provocará que haya una gran competencia con Asia para encontrar nuevos proveedores.

El encarecimiento energético actúa como un impuesto adicional para empresas y consumidores, reduciendo márgenes empresariales, presionando la inflación y debilitando el crecimiento económico. Esto se traduce en caídas más intensas en sus índices bursátiles, y en mayores probabilidades de subidas de tipos por parte de los bancos centrales.

Por el contrario, las economías exportadoras de energía, o con mayor autosuficiencia energética como Estados Unidos, tienden a amortiguar mejor el impacto. El aumento de los precios energéticos impulsa los ingresos del sector energético, mejora la balanza comercial y sostiene la actividad en determinadas industrias clave. Esto ayuda a explicar la mayor resiliencia de índices como el S&P 500, e incluso a China, que ha conseguido diversificar sus fuentes de energía en los últimos años.

En términos de mercado, esta diferencia genera una rotación clara: los inversores penalizan regiones dependientes de importaciones energéticas y favorecen aquellas que pueden capturar el alza de precios como un ingreso adicional.

Ibex 35

Desde el inicio del conflicto en Irán, el IBEX 35 ha mostrado una clara divergencia sectorial, marcada por el impacto del shock energético y el aumento de la incertidumbre global. En términos generales, el índice ha registrado una evolución negativa, con caídas generalizadas en la mayoría de sus componentes, reflejando el deterioro de las expectativas económicas y el incremento de la volatilidad en los mercados.

Sin embargo, dentro de este contexto bajista destaca el fuerte comportamiento del sector energético, especialmente Repsol, que lidera las subidas impulsada por el repunte del precio del petróleo ante el riesgo de disrupciones en el suministro. Este comportamiento pone de manifiesto el papel de las compañías energéticas como refugio en escenarios de tensión geopolítica.

Más allá de la energía tradicional, también destaca el comportamiento relativo de algunas compañías vinculadas a energías renovables, como Solaria. Aunque pueda parecer contradictorio, este tipo de empresas puede beneficiarse indirectamente de un contexto de crisis energética. Cuando los precios del petróleo y del gas aumentan o se vuelven más volátiles, los gobiernos tienden a acelerar políticas orientadas a la independencia energética. Este cambio de enfoque favorece las inversiones en energías renovables —solar, eólica y almacenamiento—, especialmente en Europa, donde cada episodio de tensión geopolítica refuerza la necesidad de reducir la dependencia de fuentes externas. En este sentido, el mercado anticipa un entorno más favorable en términos regulatorios, de inversión y de demanda para este tipo de compañías, lo que explica el mejor comportamiento relativo de valores como Solaria dentro de un mercado mayoritariamente bajista. Podría decirse incluso que Donald Trump, ha sido el mejor presidente para el auge de las renovables.

Por el contrario, los valores más cíclicos —como banca, industria e infraestructuras— han sido los más penalizados. Entidades financieras como CaixaBank o Sabadell reflejan el temor del mercado a una desaceleración económica, mientras que compañías industriales y de materiales como ArcelorMittal, así como firmas de infraestructuras y tecnología como Cellnex, acumulan fuertes caídas debido a su elevada sensibilidad al ciclo económico y al aumento de costes.

Indra por su lado ha generado grandes dudas a los inversores debido a sus movimientos corporativos, a la lucha de poder interna y las dudas y volantazos de timón continuados.

Incluso valores más defensivos como las utilities cotizan en pérdidas, debido al aumento en la rentabilidad de los bonos, y la expectativa al igual que ocurrió en 2022 de que el gobierno pueda poner un tope regulatorio a sus posibles beneficios.

En conjunto, el comportamiento del IBEX 35 responde a una rotación clara hacia activos defensivos y ligados a materias primas, frente a una salida de posiciones en sectores más expuestos al crecimiento económico. Este patrón es coherente con un entorno de mayor aversión al riesgo, donde el mercado prioriza visibilidad de beneficios y cobertura frente a la inflación energética.

Euro Stoxx 50

Desde el inicio del conflicto en Irán, el Euro Stoxx 50 ha mostrado un comportamiento claramente negativo, reflejando la elevada sensibilidad de la economía europea al encarecimiento de la energía y al deterioro del entorno macroeconómico.

Al igual que en el IBEX, se observa una fuerte divergencia sectorial. Las compañías energéticas, como ENI y TotalEnergies, lideran las subidas impulsadas por el repunte del precio del petróleo, actuando como principal refugio dentro del índice. También destacan algunos valores más defensivos o menos expuestos al ciclo económico, que logran mantener ligeros avances.

Sin embargo, la mayor parte del índice presenta caídas significativas, especialmente en sectores cíclicos. La banca (Deutsche Bank, UniCredit) sufre ante la posible desaceleración económica, la industria (Siemens, Saint-Gobain) ante el crecimiento de los cohetes debido al aumento de las materias primas, el lujo (LVMH, Hermès) debido a la desaceleración de la demanda de una zona clave en su crecimiento como es Oriente Medio, y el consumo (Adidas) ante un menor gasto y posibles subidas de tipos de interés.

Especialmente volátil puede volverse para las empresas de lujo que se enfrentan a un escenario de menor crecimiento, menor demanda en una región con fuerte crecimiento en los últimos años como es Oriente Medio, y el temor de las posibles subidas de tipos.

En conjunto, el Euro Stoxx 50 refleja de forma más acusada que otros mercados el impacto negativo del shock energético, debido a la condición de Europa como importador neto de energía. Esto se traduce en una mayor presión sobre márgenes empresariales y expectativas de crecimiento, lo que explica su peor comportamiento relativo frente a Estados Unidos.