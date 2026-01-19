Las tensiones alrededor de Groenlandia están aumentando y la UE no está dispuesta a ceder ante Estados Unidos en esta ocasión. La situación ha llegado a un punto en el que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha propuesto que la UE aplique el instrumento anti-coerción sobre Estados Unidos. ¿En qué consiste y cómo puede afectar a los mercados?

Europa, Estados Unidos y el instrumento anti-coerción

El instrumento anti-coerción es una medida de política exterior que la UE creó en 2023, pero que nunca se ha puesto en marcha. El objetivo de esta es defenderse o contrarrestar las posibles intromisiones y amenazas de otros países que afecten al comercio o las inversiones en la UE. Por ello, las nuevas amenazas de Trump pueden leerse perfectamente como un catalizador para activar dicho instrumento.

¿En qué consiste el instrumento anti-coerción?

El instrumento permite fundamentalmente:

Restringir exportaciones o importaciones en bienes y servicios sobre el territorio de la UE

Poder para limitar el acceso a contratos públicos en nuestro territorio

Este instrumento supondría un gran impacto tanto para la propia Estados Unidos como para Europa. De hecho, alrededor del 10% de las exportaciones de Alemania son hacía Estados Unidos, mientras que para Francia representan alrededor del 7% de sus exportaciones. En cualquier caso, también hay otros países más dependientes aún, ya que alrededor del 20% de las exportaciones de la UE se dirigen a Estados Unidos. Por tanto, este instrumento sería dañino para la propia Unión Europea.

Una decisión de este calibre tendría un impacto negativo en los mercados, pero como ya hemos visto antes, lo más probable es que finalmente ambas regiones lleguen a una especie de acuerdo en el que haya cierta tolerancia, aunque las relaciones estén deterioradas y la tasa arancelaria mundial sea superior a la de apenas hace 2 años.

Por otro lado, hay que diferenciar entre las compañías que operan en Estados Unidos pero que transportan bienes hacía el país y las empresas que operen directamente allí. Por ejemplo, en el caso de hoy, vemos caídas de las acciones de Grifols de alrededor del 3%, cuando realmente la producción se produce en el país. Si bien puede tener dependencia de algunos compuestos fuera de Estados Unidos, no parece que sea la más afectada. Mientras, Puig también está sufriendo hoy y en este caso la compañía no produce en Estados Unidos, por lo que teniendo en cuenta que el país es uno de los más importantes para el sector del lujo, estas medidas sí que podrían tener un duro impacto.



