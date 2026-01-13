¿Qué esperar de las acciones de MicroStrategy?

- Las acciones de MicroStrategy han caído casi un 70% desde sus máximos
- El precio promedio de adquisición de Bitcoin de Strategy es ahora de 75.000 dólares
- Las acciones de MicroStrategy han caído casi un 70% desde sus máximos
- El precio promedio de adquisición de Bitcoin de Strategy es ahora de 75.000 dólares
MicroStrategy ha decidido comprar 13.600 Bitcoin ayer, elevando sus tenencias a casi 687.000 Bitcoin. Las acciones subieron más de un 3% durante la sesión estadounidense de ayer y han subido más de un 1% hoy, antes de la apertura del mercado. Fue la mayor compra de la compañía desde el verano de 2025. En estos momentros, las acciones de MicroStrategy cotizan en línea con el valor de sus Bitcoin, lo que sugiere una estabilización gradual en comparación con las semanas anteriores, cuando cotizaban ligeramente por debajo del valor de sus reservas de Bitcoin.
El precio promedio de adquisición de Bitcoin de MicroStrategy es ahora de aproximadamente 75.000 dólares, lo que proporciona a la compañía un colchón bastante sólido en un escenario bajista y es casi 1:1 consistente con el mínimo de corrección de abril de 2025, donde se vio afectada por el pánico provocado por los aranceles de Trump. A pesar de la apreciación del dólar estadounidense, Bitcoin se ha estabilizado en torno a los 90.000 dòlares y, tras la última caída, ha logrado recuperarse con relativa rapidez hasta los 92.000 dólares. En lo que va de 2026, la demanda de activos tangibles (principalmente metales preciosos) se ha mantenido a pesar de la apreciación del dólar, lo que, en última instancia, también podría beneficiar a Bitcoin.
Cotización de las acciones de MicroStrategy
Las acciones de MicroStrategy han caído casi un 70% desde sus máximos, algo que en los últimos años solo ha ocurrido durante los mercados bajistas de Bitcoin. Por un lado, la acción se enfrenta a la competencia de los ETF de Bitcoin al contado, que reducen la demanda de las acciones de la compañía en el mercado tradicional como una especie de "representante" de la exposición directa a Bitcoin. Por otro lado, cualquier retorno a un mercado alcista de Bitcoin debería revitalizar claramente la acción desde niveles de sobreventa. Los indicadores RSI y MACD están al alza, y si Bitcoin logra superar los 95.000 dólares, el repunte de las acciones de MicroStrategy podría acelerarse significativamente.
Euphoria hits semiconductor stocks 📈 KLA Corp hits an all-time high
Fármaco experimental suspendido❓💊 Las acciones de Disc Medicine (IRON.US) caen más de 7% 🚨
El Ibex 35 se queda rezagado
🔴 EN DIRECTO: Plan de inversión de enero
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.