¿Qué esperar de las acciones de MicroStrategy?

MicroStrategy ha decidido comprar 13.600 Bitcoin ayer, elevando sus tenencias a casi 687.000 Bitcoin. Las acciones subieron más de un 3% durante la sesión estadounidense de ayer y han subido más de un 1% hoy, antes de la apertura del mercado. Fue la mayor compra de la compañía desde el verano de 2025. En estos momentros, las acciones de MicroStrategy cotizan en línea con el valor de sus Bitcoin, lo que sugiere una estabilización gradual en comparación con las semanas anteriores, cuando cotizaban ligeramente por debajo del valor de sus reservas de Bitcoin.

El precio promedio de adquisición de Bitcoin de MicroStrategy es ahora de aproximadamente 75.000 dólares, lo que proporciona a la compañía un colchón bastante sólido en un escenario bajista y es casi 1:1 consistente con el mínimo de corrección de abril de 2025, donde se vio afectada por el pánico provocado por los aranceles de Trump. A pesar de la apreciación del dólar estadounidense, Bitcoin se ha estabilizado en torno a los 90.000 dòlares y, tras la última caída, ha logrado recuperarse con relativa rapidez hasta los 92.000 dólares. En lo que va de 2026, la demanda de activos tangibles (principalmente metales preciosos) se ha mantenido a pesar de la apreciación del dólar, lo que, en última instancia, también podría beneficiar a Bitcoin.

Cotización de las acciones de MicroStrategy

Las acciones de MicroStrategy han caído casi un 70% desde sus máximos, algo que en los últimos años solo ha ocurrido durante los mercados bajistas de Bitcoin. Por un lado, la acción se enfrenta a la competencia de los ETF de Bitcoin al contado, que reducen la demanda de las acciones de la compañía en el mercado tradicional como una especie de "representante" de la exposición directa a Bitcoin. Por otro lado, cualquier retorno a un mercado alcista de Bitcoin debería revitalizar claramente la acción desde niveles de sobreventa. Los indicadores RSI y MACD están al alza, y si Bitcoin logra superar los 95.000 dólares, el repunte de las acciones de MicroStrategy podría acelerarse significativamente.