¿Qué esperar de los resultados de Tesla?

Tesla sigue despertando opiniones encontradas: algunos la ven como una líder en la revolución tecnológica y de inteligencia artificial, mientras que otros la consideran un fabricante de coches "común" con una valoración excesiva. El informe del segundo trimestre de 2025, publicado hoy, tiene el potencial de determinar en qué categoría encaja realmente la empresa. Tras unas entregas récord en el cuarto trimestre de 2024 y una dolorosa decepción en el primer trimestre de 2025, los inversores están observando de cerca si Tesla puede recuperar su impulso de crecimiento o si está cediendo terreno frente a sus rivales chinos, lo que podría hacerle perder su puesto en el exclusivo grupo de las "Siete Magníficas" empresas tecnológicas líderes de EE. UU. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativas de Tesla para el segundo trimestre de 2025 Ingresos y rentabilidad : El mercado espera unos ingresos de alrededor de 22.600 millones de dólares, lo que representa un descenso interanual (i/a) de aproximadamente el 11% , pero una ligera recuperación respecto al trimestre anterior. Se prevé que el margen bruto consolidado se sitúe en torno al 16,5%, con unos beneficios operativos de 1.200 millones de dólares, niveles similares a los mínimos del primer trimestre de 2025.

: El mercado espera unos ingresos de alrededor de 22.600 millones de dólares, lo que representa un , pero una ligera recuperación respecto al trimestre anterior. Se prevé que el margen bruto consolidado se sitúe en torno al 16,5%, con unos beneficios operativos de 1.200 millones de dólares, niveles similares a los mínimos del primer trimestre de 2025. Beneficio por acción (BPA) : El consenso de Bloomberg apunta a un BPA ajustado de 0,42 dólares, aproximadamente un 18% por debajo de la cifra registrada hace un año.

: El consenso de Bloomberg apunta a un BPA ajustado de 0,42 dólares, aproximadamente un 18% por debajo de la cifra registrada hace un año. Flujo de caja libre (FCF) y CAPEX: El mercado espera un FCF de alrededor de 760 millones de dólares , junto con un gasto de capital que superaría los 2.400 millones de dólares en el trimestre.

El mercado , junto con un gasto de capital que superaría los 2.400 millones de dólares en el trimestre. Entregas y producción: Tras el descenso interanual del 13% en las entregas previamente anunciado (384.000 unidades), los analistas estarán atentos a si la empresa mantiene su objetivo de 1,65 millones de vehículos para 2025.

Las ventas récord del cuarto trimestre de 2024 fueron seguidas por una sensación de desilusión tras los resultados del primer trimestre de 2025. Aunque ahora se espera una mejora de los resultados en comparación con el trimestre anterior, podría no ser suficiente para convencer plenamente a los inversores. Fuente: Bloomberg Finance LP Las expectativas de BPA para el segundo trimestre se han ido reduciendo de forma constante desde hace un tiempo. Dadas estas revisiones, en muchas ocasiones, los movimientos alcistas en el precio no están justificados por los fundamentos, sino simplemente por la esperanza de cambios futuros. Fuente: Bloomberg Finance LP ¿Qué preguntas preocupan a los inversores? Los inversores se centran principalmente en cuestiones relacionadas con los proyectos futuros, que siguen posicionando a Tesla como una empresa tecnológica más que únicamente automovilística. Las preguntas que se repiten con frecuencia giran en torno al ritmo de expansión del robotaxi más allá de Austin, el calendario para el modelo de coche “económico”, la fecha de lanzamiento de la versión totalmente autónoma del FSD, la comercialización del robot humanoide Optimus y los obstáculos regulatorios específicos para la conducción sin conductor. La presión sobre el fundador de la empresa, Elon Musk, va en aumento, especialmente tras su regreso de colaborar con la actual administración gubernamental, para que presente hitos concretos que la compañía alcanzará en el corto plazo, en lugar de seguir haciendo promesas mientras los resultados de la empresa se deterioran. Aunque la valoración de una empresa tecnológica suele depender de sus perspectivas futuras, Tesla está decepcionando cada vez más a los inversores en cuanto a la entrega de productos. Ecos de decepción tras el primer trimestre de 2025 El primer trimestre registró una caída del 9% interanual en los ingresos, y el margen operativo se redujo hasta solo el 2,1%. Las entregas disminuyeron casi un 14%, un contraste marcado con el cierre récord de 2024, lo que hizo que los inversores se dieran cuenta de que el impacto de las bajadas de precios tiene un límite. Además, en aquel momento Tesla no ofreció previsiones concretas para 2025, lo que aumentó la incertidumbre en el mercado. Robotaxi y autonomía: ¿promesa o verdadero motor de crecimiento? Una flota piloto de robotaxis está operando en Austin desde junio, aunque cada trayecto aún requiere un operador de seguridad. Musk anunció que el servicio se expandiría a California y Arizona en "uno o dos meses", y que se espera que cientos de miles de vehículos autónomos circulen por las carreteras antes de que finalice 2026. Mientras tanto, Waymo ya está ofreciendo trayectos completamente autónomos en Los Ángeles, Phoenix, San Francisco y varias otras ciudades, lo que indica que Tesla ya no es la única pionera en esta tecnología. Este enfoque distinto por parte de los competidores podría sugerir que Tesla no se convertirá necesariamente en la líder de este mercado en los próximos años, lo que arroja dudas sobre sus valoraciones extremadamente elevadas. Presión competitiva y riesgos regulatorios En China, la cuota de Tesla en el segmento de vehículos de nueva energía (NEV) ha caído a poco menos del 5%, mientras que BYD controla casi un tercio del mercado. En EE. UU., General Motors vendió un vehículo eléctrico por cada tres de Tesla en el segundo trimestre, alcanzando un 15% del mercado de eléctricos, cuando hace apenas cuatro años Tesla acaparaba el 80%. Además, los créditos fiscales federales para la compra de vehículos eléctricos –un motor de demanda en el pasado valorado en aproximadamente 7.500 dólares por vehículo– están previstos para expirar en septiembre. Al mismo tiempo, el programa que penalizaba a los fabricantes de vehículos con motor de combustión interna también llega a su fin, lo que reducirá los ingresos de Tesla por la compraventa de créditos de emisiones. ¿Puede el regreso de Elon Musk devolver el brillo a la empresa? Musk está nuevamente más implicado en las operaciones diarias de la compañía, pero su creciente actividad política y sus numerosos proyectos paralelos (xAI, SpaceX, la plataforma X) están desviando la atención. Cada vez es más evidente que el precio de las acciones de Tesla no reacciona tanto a los fundamentos como a las últimas promesas del CEO sobre robotaxis o robots humanoides. Según DataTrek, hasta un 95% del valor de mercado actual de la empresa se basa en la fe en innovaciones futuras, y no en los flujos de caja actuales. Valoración frente a realidad operativa Actualmente, Tesla cotiza con un múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 80-90 veces, unas diez veces por encima de la media del sector. El ratio precio-beneficio (PER) se ha situado recientemente en un astronómico 160-180 veces, mientras que Toyota o BYD cotizan con valoraciones decenas de veces inferiores, ofreciendo al mismo tiempo un mayor impulso en volumen o márgenes más estables. Con unos múltiplos tan estirados, incluso un deterioro meramente cosmético en los resultados podría desencadenar una fuerte contracción en la valoración. ¿Seguirá Tesla en el club de las “Siete Magníficas”? Desde comienzos de 2025, es la única empresa de este grupo de élite que ha contribuido negativamente al rendimiento total del índice, y su capitalización bursátil ha caído por debajo del 8% del valor total del grupo “Mag7”. Si los resultados de hoy vuelven a decepcionar y Musk no logra presentar un plan creíble para la comercialización de los proyectos de inteligencia artificial, Tesla podría ceder su puesto a una empresa con fundamentos más predecibles. Por otro lado, el grupo Mag7 podría simplemente reducirse a un Mag6, dadas las escasas muestras de apoyo hacia Musk por parte de la administración actual. ¿Qué opina el mercado sobre la empresa? Recientemente, los principales analistas han recortado repetidamente los precios objetivo de la compañía. Por ejemplo, Goldman Sachs indicó que el precio objetivo actual es de 285 dólares, frente a los 390 dólares anteriores. El objetivo a 12 meses para la compañía, basado en el conjunto de recomendaciones, se sitúa ligeramente por debajo de los 300 dólares por acción. Sin embargo, según una valoración comparativa con otros fabricantes de automóviles, el precio objetivo de la empresa podría situarse hasta tres veces por debajo del precio actual. Fuente: Bloomberg Finance LP Resumen de Tesla En pocas horas sabremos si Tesla puede demostrar que sigue siendo una líder en la revolución tecnológica, o si está convirtiéndose en un fabricante de coches eléctricos “común” con una valoración excesiva. Sin un avance significativo en rentabilidad y en la escalabilidad del negocio de robotaxis, el segundo trimestre podría profundizar aún más la brecha entre el relato de la empresa y su realidad financiera. Por supuesto, no se puede olvidar que Elon Musk sigue siendo uno de los grandes visionarios del siglo XXI, por lo que no se puede dar por perdida a la compañía. No obstante, los fundamentos y la realidad presentan un panorama cada vez más sombrío, y por ello, solo una postura firme por parte del CEO o una clara sorpresa positiva en los datos podrá cambiar el rumbo de la empresa. Fuente: Plataforma de XTB El precio de la acción se aproxima a un nivel de resistencia importante asociado a una línea de tendencia bajista. Cabe destacar que, tras el repunte de abril, la tendencia alcista terminó a finales de mayo. Actualmente, se observan máximos decrecientes, aunque también es cierto que no se han registrado nuevos mínimos. Nos encontramos ante dos formaciones triangulares: una pequeña y otra de mayor tamaño. Teóricamente, una ruptura bajista de la formación pequeña podría llevar a la acción a probar el límite inferior de la formación mayor, situado en torno a los 200 dólares por acción. 