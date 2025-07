¿Qué hago ahora con mis acciones de Sabadell?

Tras días frenéticos con respecto a la OPA de BBVA-Sabadell, en el que las acciones de Sabadell han fluctuado, el inversor se pregunta qué debe hacer ahora. Sobre todo, el accionista del banco catalán se enfrenta a un contexto totalmente diferente del de hace apenas unas semanas. ¿Qué debe hacer ahora? Source: Banco Sabadell Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Sabadell en el punto de mira por el dividendo El accionista de Banco Sabadell afronta ahora dos importantes decisiones. La primera de ellas es votar a favor de la venta de TSB y del reparto del dividendo en la junta general del 6 de agosto. En ocasiones, hemos argumentado que TSB era un activo interesante para mantener por parte de Banco Sabadell, aunque después de conocer el precio de venta creemos que la operación ha sido buena. Como todo, el precio es una variable fundamental para cualquier operación y Banco Sabadell ha conseguido vender TSB por un múltiplo superior a las 11 veces. Esta cifra está por encima de lo que suelen cotizar los bancos, por lo que vender un activo que no es el centro de tu negocio en el pico de ciclo y por un alto precio, nos parece razonable. Dada esta venta y que Sabadell tiene unos niveles de capital sanos, tiene sentido que se reparta parte del dividendo, sobre todo teniendo en cuenta que la directiva de Sabadell está enfocada en defenderse de la OPA hostil de BBVA. Por tanto, el accionista que vote a favor de la venta, también tiene sentido que lo haga a favor del reparto de los 2.500 millones de euros en dividendos. Se acerca la decisión de los accionistas de Sabadell En segundo lugar, la siguiente votación a la que hará frente es la de la OPA. En ese sentido, todavía estamos esperando a la aprobación de la CNMV, que será un trámite más. Dado los plazos de aceptación que puede poner BBVA, parece que nos iremos a septiembre para conocer el resultado final. Por tanto, agosto será un mes movido para los accionistas de Sabadell. Viendo el veto del gobierno y el contexto actual de mercado, parece que lo más razonable para los accionistas de Sabadell es rechazar la oferta. Esto se debe principalmente a que sin fusión no hay grandes sinergias, por lo que el atractivo de la OPA se reduce. Aunque sean finalmente 3 años de veto, en un contexto como el actual pensamos que puede cambiar mucho el mercado y las condiciones, por lo que parece que el camino del accionista de Banco Sabadell es claro. De hecho, si se acuerda repartir ese dividendo, aunque no se hará de manera inmediata y se estima que el pago será en el primer trimestre del 2026, es probable que BBVA tenga que incrementar la oferta. Si Sabadell me promete un dividendo extraordinario y las acciones cotizan con prima negativa, es decir, que ya están por encima del precio que me van a dar en la OPA, los motivos para acudir son escasos. En la jornada de hoy, las acciones de Sabadell se anotan una subida de más del 1,70%, posicionándose en la tabla alta del Ibex 35. En el acumulado del año, además, las acciones de Sabadell se disparan más de un 50%.

Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Sabadell y BBVA? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Sabadell y BBVA para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.