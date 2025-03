¿Qué hay detrás de las caídas en el Dax 40?

El mercado está viviendo una situación convulsa tras la imposición de aranceles a Canadá, México y China, con índices como el Dax 40 o el Ibex 35 retrocediendo. Desde el inicio de la sesión, los mercados de divisas han mostrado una falta de volatilidad significativa, pero a medida que pasa el tiempo, estamos observando un debilitamiento continuo del dólar y un alza de la moneda europea. El par EUR/USD supera el nivel de 1,05. Actualmente, el par está probando máximos locales recientes y podría subir a sus niveles más altos desde la primera mitad de diciembre de 2024. Cabe destacar que el área alrededor de 1,052 ha permanecido como un nivel de resistencia persistente durante varios meses. Para el euro, la narrativa en torno a un posible acuerdo de alto el fuego en Ucrania ha sido favorable. Los anuncios anteriores de aranceles, ahora implementados en México, Canadá y China, históricamente han pesado de forma negativa sobre el euro. Al mismo tiempo, hay un discurso significativo en Europa en torno a aumentar el gasto. Ursula von der Leyen indicó que la UE tiene la intención de proponer un programa de préstamos de 150.000 millones de euros destinados a gastos de defensa. Este anuncio moderó el aumento de los precios de los bonos europeos. Por el contrario, recientemente hemos observado un aumento sustancial de los precios de los bonos estadounidenses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del euro-dólar El euro-dólar está probando un nivel de resistencia crucial. Una ruptura sostenida por encima de este nivel apuntaría a la zona de 1,0600, que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38,2%. Potencialmente, estamos presenciando la formación de un gran patrón de platillo, que se ha estado desarrollando desde mediados de noviembre de 2024. Fuente: xStation5 Los rendimientos de los bonos estadounidenses han caído a sus niveles más bajos desde noviembre, mientras que el diferencial entre los rendimientos alemanes y estadounidenses se ha ampliado hasta su nivel más alto desde septiembre. Este diferencial sugiere una posible infravaloración del par EUR/USD, aunque esto parece estar impulsado principalmente por un movimiento unilateral de los bonos estadounidenses. Fuente: Bloomberg Finance LP El Dax 40 retrocede Por el contrario, los índices europeos, como el Dax 40 o el Ibex 35, muestran claras señales de debilidad en respuesta a la imposición de aranceles a los socios más cercanos de Estados Unidos. En esencia, las subidas de ayer en el Dax 40, que fueron impulsadas por posibles planes de paz en Ucrania, se han revertido. Teóricamente, la volatilidad podría aumentar en las próximas horas, ya que los mercados esperan el discurso de Trump en la Sesión Conjunta del Congreso en Estados Unidos. Algunos sugieren la posibilidad de anunciar un acuerdo sobre materias primas con Ucrania, que podría incluir garantías de seguridad. Por otro lado, los medios estadounidenses han estado informando desde ayer sobre una suspensión de la ayuda estadounidense a Ucrania, aunque esto no ha sido confirmado explícitamente por Donald Trump. Cotización del Dax 40 Fuente: xStation5 Fuente: Bloomberg Finance LP.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.