¿Qué podemos esperar del S&P 500?

Los inversores que intentan evaluar el impulso de Wall Street se han centrado principalmente en los mercados de opciones de Estados Unidos, los flujos de gamma de los creadores de mercado y el impacto del vencimiento trimestral de opciones (OPEX) en el S&P 500. Goldman Sachs, sin embargo, señala una fuente potencial de riesgo nueva: el mercado de ETF apalancados en rápida expansión en Corea del Sur. Según el banco, los activos mantenidos en ETF apalancados coreanos han alcanzado un récord de 40.000 millones de dólares. Es importante destacar que casi la mitad de esa exposición proviene de fondos cotizados fuera de Corea, lo que aumenta la escala de los posibles flujos de reequilibrio transfronterizos.

La debilidad ya es visible hoy en las acciones del gigante coreano Samsung y Corea parece actuar cada vez más como un barómetro útil del riesgo de concentración en los mercados globales. Sin gigantes como Samsung Electronics, SK Hynix y LG Electronics, el índice de renta variable coreano cotizaría casi plano este año. En su lugar, ha subido casi un 90% en lo que va de año después de que los inversores comenzaran a ver a las empresas tecnológicas coreanas como beneficiarias críticas de la expansión global de la IA.

El próximo gran catalizador llega mañana, cuando Micron Technology (uno de los beneficiarios clave del mercado alcista de chips de memoria) presente sus resultados tras el cierre de Estados Unidos. El viernes, los inversores también recibirán el último informe de inflación del PCE de Estados Unidos.

¿Qué ocurre con el S&P 500?

El análisis de la estructura de opciones del S&P 500 basado en datos de Alphatica muestra que el posicionamiento de protección se ha reconstruido notablemente rápido tras el vencimiento trimestral de opciones. La Exposición Neta a Gamma (GEX) cayó un 44% en una sola sesión, disminuyendo de 313 millones de dólares a 176 millones de dólares.

Esto sugiere que el mercado tiene actualmente un colchón de gamma estabilizador mucho más débil que hace solo unos días. Al mismo tiempo, las instituciones han estado agregando agresivamente exposición a opciones put cerca de los niveles actuales del índice:

El strike7400 acumuló aproximadamente 46 millones de dólares de nueva gamma put.

El strike 7450 acumuló aproximadamente 39 millones de dólares de nueva gamma put.

La relación de volumen put/call subió a 1,53.

Esto sugiere que los grandes inversores no se están cubriendo contra un escenario de crisis lejano, sino contra riesgos a la baja que podrían surgir en cualquier momento.

¿Qué nivel vigilar dentro del S&P 500?

Según el análisis de Alphatica, el gamma flip del S&P 500 se sitúa actualmente cerca de 7470, casi exactamente en el último cierre del mercado.

Por encima de este nivel, la gamma positiva de los creadores de mercado tiende a estabilizar la acción del precio y respalda los movimientos hacia zonas de resistencia más altas:

7575

7600

7700

7800

Un movimiento por debajo de 7470 podría provocar el efecto contrario. En ese escenario, los creadores de mercado pueden verse obligados a vender futuros a medida que el mercado cae, aumentando potencialmente la volatilidad y acelerando el impulso a la baja a menos que los compradores intervengan rápidamente. Las zonas de mayor aceleración a la baja se sitúan actualmente en torno a 7450 y 7400.

Fuente: Alphatica.io

Corea Podría Amplificar los Movimientos del Mercado

Goldman Sachs señala que la popularidad récord de los ETF apalancados en Corea podría aumentar aún más la volatilidad del mercado.

Según las estimaciones del banco, un movimiento del 5% en el mercado podría obligar a los creadores de mercado que respaldan los ETF apalancados coreanos a reequilibrar aproximadamente 4.700 millones de dólares en exposición.

Esa cifra representa aproximadamente el 13% de la negociación diaria promedio en el mercado de valores coreano.

Las cifras se vuelven aún más sorprendentes a nivel de acciones individuales.

Goldman Sachs estima que los mayores flujos potenciales de reequilibrio afectarían a las principales empresas tecnológicas de Corea:

SK Hynix: aproximadamente 2.000 millones de dólares

Samsung Electronics: aproximadamente 1.450 millones de dólares

Estos flujos corresponden a aproximadamente el 25% y el 21% del volumen de negociación promedio de cada empresa, respectivamente.

Esto significa que incluso si los fundamentales corporativos permanecen sin cambios, la naturaleza mecánica del reequilibrio de los ETF apalancados puede generar temporalmente movimientos de precios significativos.

¿Se Avecina Otro Volmageddon?

Por ahora, no hay señales de miedo extremo en el mercado. El S&P 500 ha retrocedido aproximadamente 170 puntos desde su máximo reciente, una corrección relativamente modesta dada la fuerza de la subida precedente.

Sin embargo, la combinación de una reconstrucción rápida de la exposición a gamma negativa en los mercados de opciones de EE. UU. y una exposición récord a ETF apalancados en Asia crea un entorno que puede ser más sensible a los movimientos bruscos del mercado. La menor liquidez del verano podría amplificar aún más la volatilidad.

Incluso catalizadores relativamente ordinarios (como datos de inflación más suaves, una Reserva Federal más endurecida o resultados decepcionantes de las principales empresas tecnológicas) podrían activar flujos automáticos de cobertura y reequilibrio a ambos lados del Pacífico.

Por lo tanto, los próximos días pueden servir como una prueba no solo del nivel 7470 en el S&P 500, sino también de la capacidad del mercado en general para absorber la creciente influencia de las estrategias de negociación mecánicas y los productos de inversión apalancados.

Los futuros del S&P 500 cotizan a la baja antes de la apertura al contado de EE. UU., aunque los volúmenes siguen siendo relativamente bajos. Como resultado, lo que suceda durante los primeros 20-30 minutos de negociación en Nueva York puede resultar de particular importancia para determinar si la debilidad de hoy se convierte en un movimiento mayor o se mantiene como un retroceso a corto plazo.