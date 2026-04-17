Rallies en las valoraciones de aerolíneas europeas

Una declaración oficial de Irán y de D. Trump sobre la apertura del Estrecho de Ormuz está provocando un desplome en los precios del petróleo y un espectacular retorno del apetito por el riesgo. Entre los mayores beneficiados se encuentran las aerolíneas europeas. El presidente de la Agencia Internacional de la Energía advirtió hace solo unos días que Europa dispone de unas seis semanas de reservas de combustible de aviación, y algunas aerolíneas han empezado a recortar rutas, como Lufthansa. Las declaraciones de gran calado de representantes de Irán y EE. UU. sobre el conflicto en el Estrecho de Ormuz —que había estado presionando las valoraciones de las aerolíneas, especialmente en Europa— han girado el sentimiento 180 grados. Las acciones suben entre un 5% y casi un 10%, intentando recuperar las pérdidas recientes. Gráfico de Air France A pesar de las fuertes subidas, todas las grandes aerolíneas europeas siguen muy por debajo de los niveles previos a la guerra. Conviene recordar que la mayoría de estas compañías ya venían sufriendo una tendencia bajista larga y persistente incluso antes del conflicto. De media, las valoraciones siguen varios puntos porcentuales por debajo de los niveles de principios de febrero. Fuente: xStation5

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