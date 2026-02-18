El Ibex 35 cierra una jornada de fuertes subidas. El selectivo español ha vuelto a liderar Europa con subidas que han rondado el 1,5% a pesar de que no hemos tenido datos macro. Lo que sí hemos tenido son resultados, aunque han dejado un sabor agridulce.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 ha destacado ArcelorMittal después de haber recibido un aumento de precio objetivo. La compañía sigue disparada y ya sube casi un 40% en este 2026, con las expectativas de que las políticas arancelarias beneficien al negocio acerero y eviten las importaciones masivas de China. Por otro lado, la banca está teniendo un gran desempeño, con subidas de alrededor del 4% para Caixa, también después de recibir un incremento de precio objetivo. Cuando la banca sube el selectivo español tiene un buen comportamiento y en el día de hoy con un optimismo generalizado la banca ha brillado. ACS también se ha colado entre las que más suben con Bank of America mejorando sus perspectivas para el valor.

En la parte baja de la tabla hemos visto a Naturgy. La compañía ha reportado unas cifras ligeramente por debajo de las expectativas y se enfrenta a un 2026 en el que tendrá una base comparativa del 2025 bastante complicado por unos precios de la energía que ya se están estabilizando. También hemos visto a Aena, que ha anunciado su propuesta de subida de tarifas, mientras que se enfrenta a unas aerolíneas que las quieren bajar.

Otros mercados

Más allá del Ibex 35, el DAX también ha tenido una gran sesión, con subidas de más del 1%. Mientras, el optimismo ha llegado a Wall Street y los índices americanos suben más de un 1%. El Nasdaq 100 destaca por las subidas, pero tenemos que mencionar los descensos de Palo Alto después de unos resultados mejores de lo esperado, pero con una reducción del crecimiento esperado para los beneficios por acción de su 2026 fiscal.

En las materias primas vemos un repunte de los precios de la plata superiores al 5%, mientras que el oro se modera para subir un 2%. El que no termina de arrancar es bitcoin, que termina la sesión plano.