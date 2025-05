Recta final de la OPA de BBVA a Sabadell: ¿qué esperar?

La OPA de BBVA a Sabadell entra en una de sus últimas etapas. El Gobierno tendrá 30 días, para estudiar la propuesta y tomar una decisión. Aunque no puede impedir que BBVA compre las acciones del banco Sabadell, sí tiene la posibilidad de imponer condiciones al acuerdo. En nuestra opinión, la intervención política después de que la comisión de competencia ya haya firmado el acuerdo dañará la reputación de España ante la comunidad inversora internacional. Consideramos que el gobierno debería dejar que el accionista de Sabadell sea, en última instancia, quien tenga la decisión de aprobar o no la oferta realizada por BBVA. Pero ¿en qué deberían fijarse los accionistas del banco catalan? Posibles condiciones del Gobierno para la OPA BBVA-Sabadell Pese a todo, no descartamos que el Gobierno imponga algunas restricciones a la OPA de BBVA a Sabadell. El principal punto de debate será los recortes de costes o gastos de personal, que creemos que podrían ser revisados. Mantener sucursales abiertas en Cataluña y la Comunidad Valenciana cobra posibilidades. En concreto, no descartamos que el Gobierno pueda exigir que un determinado porcentaje de la fuerza laboral se conserve durante un período específico después de la posible compra, imponiendo restricciones al número o tipos de despidos permitidos durante el posible período de transición. Implementar programas de capacitación y reentrenamiento para los empleados afectados por este movimiento o incluso reubicarlos en otros departamentos o geográficamente puede ser otra condición para que la OPA de BBVA a Sabadell sea aprobada. ¿Mejorará la oferta BBVA? Todo dependerá de las condiciones que imponga el gobierno. Cuanto más dudas haya, menos posibilidades habrá de que el banco presidido por Carlos Torres pueda mejorar su oferta. La actual prima negativa superior al 6% puede meter algo de presión para mejorar la OPA sobre el Sabadell, pero en nuestro escenario base no pensamos que BBVA esté dispuesto a mejorar su oferta más allá de los ajustes por dividendos, ya que la rentabilidad de la operación se reduciría en un contexto macro de alta incertidumbre. Además, en las fusiones es normal que las sinergias estimadas sean mayores que las reales, por lo que, cuanto mayor margen de seguridad tenga BBVA, mayor probabilidad habrá de que consiga rentabilizar la operación. ¿Qué debería hacer el inversor de Sabadell ante la OPA de BBVA? Pensamos que los accionistas de Sabadell aceptarán la oferta, sobre todo por parte de los inversores institucionales y de muchos minoristas ante el miedo de una situación macro más complicada y la percepción de que un banco más grande pueda ser más resiliente a un contexto de estas características. Para nosotros lo más importante es que la entidad resultante si la OPA de BBVA a Sabadell se aprueba, sería más sólida de lo que lo son ambos bancos por separado, lo que es fundamental en un sector que tiende a la concentración, con grandes bancos tanto en Europa, China como en Estados Unidos. Esta entidad tendría una mejor diversificación geográfica y de negocio, lo que la haría más resiliente a los vaivenes de la economía y a problemas en geografías concretas. En los resultados de Sabadell, si mantenemos constante los deterioros y provisiones a la vez que imputamos en el primer trimestre del 2024 su parte lineal del impuesto a la banca (se imputó al completo), el beneficio neto prácticamente no ha crecido. De hecho, más allá de ajustes contables, algunos negocios como el TPV o la nueva producción de crédito a Pymes y otras empresas no han tenido un buen desempeño frente al último trimestre del año, y aunque en parte se deba por la estacionalidad del consumo, no nos genera confianza. Comparando las dos entidades, el crecimiento anual del margen de intereses se ha reducido a terreno negativo en ambas compañías, aunque en el caso de BBVA se debe al tipo de cambio. Sin embargo, una partida clave como son las comisiones han crecido notablemente más en BBVA que Sabadell. Esto es un dato importante, puesto que consideramos que el BCE seguirá recortando los tipos de interés de manera significativa, lo que obligará a las entidades financieras a compensar esa caída en ingresos con otras áreas, donde BBVA tiene un negocio mucho más desarrollado, como pueden ser el de la banca de inversión o la gestión de activos, entre otros. Aunque entre los principales ratio publicados Sabadell sale mejor parado en la tasa de morosidad y, en general, los datos de liquidez, consideramos que el accionista debería fijarse más en la eficiencia y la rentabilidad de ambas entidades, variables donde BBVA sale mucho mejor parada, con ratio valor contable que creemos que infravalora el precio de sus acciones. Otros aspectos clave para valorar la OPA de BBVA a Sabadell La diversificación es otro punto clave en la OPA de BBVA a Sabadell. Mientras que Sabadell tiene una gran dependencia de la evolución en España, BBVA tiene en México su principal fuente de ingresos. Los aranceles de Donald Trump están limitando el crecimiento en el corto plazo del país, que, por términos geográficos y comerciales, tiene una gran dependencia de la primera potencia mundial, pero en el largo plazo creemos que es un país con enorme potencial de crecimiento, con una pirámide poblacional totalmente diferente a los países desarrollados. Otro punto interesante a la hora de valorar la OPA de BBVA a Sabadell es la tecnología. Desde hace años, BBVA viene apostando por los canales digitales y por el desarrollo de aplicaciones que permitan al usuario tener una experiencia más práctica, algo en lo que el Sabadell no ha avanzado tanto. La normativa MiCa facilitará también nuevos avances en el sector, en el cual BBVA tiene una posición de privilegio como son las criptomonedas. En Estados Unidos, bancos reacios en un inicio a los activos digitales como BlackRock y JP Morgan ya ofrecen la posibilidad de invertir a los clientes en Bitcoin, un activo que BBVA en España espera tener permitido en las próximas semanas, aunque ya lo tiene disponible en otras filiales del grupo.

