Recuperación de los principales índices mundiales

La recuperación de los futuros de los índices estadounidenses, que hoy suben entre un 0,6% y un 0,9%, impulsó la confianza durante la sesión asiática. El Russell 200 sube casi un 1%, mientras que el Nasdaq 100 sube un 0,6%. El índice Nikkei de Japón subió más de un 6%, impulsado por las expectativas del mercado respecto a la prioridad de Japón y su importante papel en las negociaciones con Estados Unidos. Donald Trump enfatizó que todos los países afectados por los nuevos aranceles impuestos buscan negociar. Expresó su confianza en que, a largo plazo, la nueva política, junto con otras iniciativas de DOGE, ayudará a reducir el déficit comercial de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos enfatizó que la propuesta de la Unión Europea (cero aranceles para ambas partes) no le satisface del todo y quiere que Europa se comprometa a comprar una cantidad sustancial de energía a Estados Unidos, estimulando así el mercado interno de exportación. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El índice de volatilidad VIX se mantiene por encima de los 30 puntos, aunque ha bajado un 2%, lo que indica que persiste la incertidumbre en el mercado. Casi 10 billones de dólares se han perdido en las acciones globales desde que Donald Trump anunció los aranceles la semana pasada. Esto sigue a la amenaza del presidente Trump de ayer de imponer aranceles del 50% a China después de que Pekín los elevara al 34%, a pesar de sus advertencias previas. Los mercados corrigen Las ganancias del índice Hang Seng de China fueron menos espectaculares; los futuros de los índices chinos subieron alrededor de un 1%. Sin embargo, se observa un repunte más fuerte en los índices europeos. Las instituciones estatales expresaron su disposición a apoyar los mercados de capitales chinos, y el Ministerio de Comercio chino enfatizó que China nunca aceptará las políticas "coercitivas" de Estados Unidos. La Encuesta de Observadores Económicos de Japón decepcionó, con un resultado de 45,1, en comparación con las previsiones de 45,2 y una lectura anterior de 45,6. El petróleo registra ligeros avances hoy, con un repunte de poco menos del 0,7%, mientras que el gas natural sube casi un 1,4%. El oro también se recupera, subiendo casi un 0,8% y volviendo a superar los 3.000 dólares por onza. Estados Unidos envió una delegación a los Emiratos Árabes Unidos y Catar para iniciar conversaciones sobre los mercados energéticos. Esta decisión se produce después de que Trump anunciara que está en negociaciones directas con Irán y que podría alcanzarse un acuerdo sobre el acuerdo nuclear. Bitcoin rebota desde los 75,000$ de ayer hasta casi los 80,000$ de hoy. El sentimiento general hacia las criptomonedas es mejor; sin embargo, la magnitud del repunte más allá del Bitcoin es limitada, sin euforia ni ganancias de dos dígitos.

