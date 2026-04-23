Resultados del sector defensa: Saab, Safran y Lockheed Martin

La industria de defensa está entrando en la recta final de su temporada de resultados. El jueves estará dominado por los líderes europeos del sector. En un contexto de amenazas persistentes y escalada de conflictos armados en todo el mundo, las expectativas sobre los resultados de estas compañías son cada vez más altas… y más difíciles de cumplir.

Safran

Una de las mayores empresas de su categoría. El grupo aeroespacial francés, además de suministros militares, cuenta con un segmento civil grande y de rápido crecimiento.

La reacción del mercado sugiere que la compañía entregó exactamente lo que los inversores esperaban, y que gran parte del crecimiento ya estaba descontado en el precio.

Ingresos: +18,8% interanual hasta 8.480 M€ (ligero beat frente al consenso de ~8.300 M€).

Desglose por segmentos: Equipment & Defense: crecimiento orgánico del 13,5% , hasta 3.360 M€. Ventas OE +15,3%. Propulsión: crecimiento orgánico del 33% , hasta 4.500 M€. Ventas +35%. Aircraft Interiors: crecimiento orgánico del 9,2% (aunque en términos nominales cayó) hasta 700 M€.



La dirección confirmó su guía para 2026: ingresos en “low teens” (en miles de millones de euros), beneficio operativo recurrente por encima de 6.100 M€ y FCF de al menos 4.400 M€.

Safran también señaló que está monitorizando la situación en Oriente Medio y destacó iniciativas iniciales en la región, como la cooperación con Catar en sistemas de defensa aérea.

La acción muestra una dinámica de precios muy volátil y de alta frecuencia, lo que puede reflejar cambios igualmente rápidos en las expectativas de los inversores. Dado el entorno geopolítico, la incertidumbre parece inclinarse hacia un sesgo más alcista.

Fuente: xStation 5

Saab AB

El grupo sueco presentó un trimestre muy fuerte, con un crecimiento significativo y optimización operativa en la mayoría de áreas. Sin embargo, la reacción del mercado también sugiere que gran parte del crecimiento ya estaba “en el precio”. Además, la caída en pedidos ensombrece los buenos resultados.

Pedidos: cayeron a 18.200 M SEK, con una cartera total de 274.000 M SEK.

Ingresos: 19.200 M SEK (+23,6% orgánico).

Beneficio operativo: +32% hasta 1.920 M SEK; margen EBIT del 10%.

Segmento destacado: vigilancia y monitorización, con ventas creciendo más del 30%.

En el gráfico, la publicación de resultados coincidió con la defensa de niveles clave: la media móvil EMA200 y el límite inferior del canal alcista de largo plazo.

Fuente: xStation 5

Lockheed Martin

Las expectativas eran muy altas antes de los resultados. Con el aumento actual y previsto del gasto en defensa, los accionistas esperaban que Lockheed justificara la subida de más del 40% en su valoración desde comienzos de año. Los inversores miraban no solo ingresos, sino también márgenes, donde la compañía aún tiene terreno que recuperar frente a competidores.

Expectativas: ingresos ~18.300 M USD; BPA ~6,75 USD.

Resultados reales: Ingresos: 18.000 M USD (miss). BPA: 6,44 USD (miss). Beneficio neto: 1.440 M USD. Margen operativo: 8,9%.



Desglose por segmentos

Aviónica:

Ventas cayeron a 6.950 M USD.

Pérdidas de 325 M USD y revalorización de contratos F‑16 que costó 145 M USD.

Problemas también en el programa C‑130.

Beneficio operativo del segmento: -14%.

Misiles:

Mejor desempeño, pero muy por debajo de lo esperado dada la demanda del gobierno estadounidense y aliados.

Ventas: +8% hasta 3.640 M USD.

Margen estable en 13,7%.

190 M USD de ingresos vinculados a expansión de capacidad para PAC‑3, JASSM, LRASM y PrSM — municiones críticas para EE. UU. y la OTAN.

Aeronaves de ala rotatoria y sistemas C2:

Ingresos: 3.900 M USD.

Beneficio operativo: -20%.

Margen: 10,6% (vs. 12% previo).

Problemas derivados de volúmenes débiles, reestructuración interna y revalorizaciones de CH‑53K, Seahawk y Black Hawk.

Espacio:

Ingresos: 3.420 M USD.

Beneficio operativo y márgenes: -30%.

Causa: baja rentabilidad en iniciativas comerciales/civiles.

Tras pagar dividendo en marzo, la acción perdió impulso y revirtió tendencia, cayendo ~20% desde el máximo local. El precio solo se estabilizó claramente en la EMA200. Técnicamente, para evitar más caídas, la acción debe mantenerse dentro del canal de consolidación entre FIBO 68 y FIBO 71; los compradores deben defender la EMA200.