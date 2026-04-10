Resumen de la semana: El mercado celebra la tregua

Los mercados han recuperado el optimismo en los últimos días, impulsados por la expectativa de que la tensión en Oriente Medio no escale hacia un escenario más grave. La posibilidad de una tregua en Irán ha servido como catalizador, aunque la advertencia de Teherán sobre incumplimientos recuerda que la situación sigue siendo frágil. Se han alejado los peores escenarios, pero el equilibrio continúa siendo inestable y dependiente de factores imprevisibles. Para consolidar el rally, será clave el cese de ataques y la normalización del tráfico marítimo. Hasta entonces, el mercado no es optimista, simplemente respira, pero también nos ofrece una lección, los inversores pesimistas muchas veces sobre reaccionan a los riesgos, dejando de lado los argumentos de largo plazo.

Este alivio ha devuelto el apetito por el riesgo, pero no debe confundirse con un cambio de tendencia sólido. La volatilidad geopolítica sigue latente y cualquier incidente podría revertir rápidamente el sentimiento del mercado. En paralelo, emerge un riesgo más estructural: la inflación. Los últimos datos muestran que los bancos centrales, ya enfrentaban presiones crecientes antes del conflicto, y el impacto energético sólo puede intensificarlas, limitando el margen para relajar sus política monetarias.

La situación actual recuerda en cierta manera a la década de los 70. Según se vayan publicando nuevos datos económicos podríamos ver un nuevo ciclo de estanflación. En la década de los 70 las empresas por dividendos y el oro fueron las grandes ganadoras.

El Ibex 35 suma nuevos avances

En este contexto, el IBEX 35 ha recuperado los 18.000 puntos, liderado por valores cíclicos como bancos, acereras y turismo, los más castigados previamente. Entre los mayores avances destaca Arcelormittal, dada su alta dependencia de la energía y gran parte de su producción en Europa, lo cual le permite beneficiarse de menores costes energéticos, reduciendo presión sobre sus márgenes.

La caída en el rendimiento de los bonos también ha sido un punto favorable para las empresas con mayores niveles de endeudamiento.

En contraste, Repsol y Solaria han quedado rezagadas, reflejando la caída del petróleo y la rotación sectorial. A nivel corporativo, Grifols vuelve a estar bajo presión por una investigación en Canadá y el aumento de posiciones bajistas.

El petróleo es el protagonista indiscutible

Entre las noticias más destacadas a nivel mundial el foco se sitúa en las novedades sobre la convocatoria del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con los líderes de Wall Street a una reunión urgente ante la preocupación de que el último modelo de inteligencia artificial de Anthropic dé paso a una era de mayor riesgo cibernético. La cuestión de fondo va más allá de la tecnología en sí. Mythos ilustra hasta qué punto la inteligencia artificial está reduciendo las barreras de entrada a capacidades que antes estaban reservadas a estados o grandes organizaciones: la “democratización” del ciberataque.

En otros mercados destaca la evolución del petróleo, convertido en el principal protagonista de los mercados financieros este año, en su mayor caída semanal en meses, que está actuando como termómetro de la situación.

Mientras que el oro empieza a descorrelacionar con los principales selectivos, mostrando su carácter de refugio, beneficiándose de la menor dependencia del dólar, y un mundo cada vez más fragmentado.

La semana que viene volveremos a ceder parte del protagonismo a los resultados corporativos y datos macroeconómicos, aunque el riesgo derivado de la guerra sigue siendo, con diferencia, el principal factor de volatilidad.