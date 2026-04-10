Una vez asentadas las emociones tras el anuncio del alto el fuego en Oriente Medio, el foco inversor empieza a desplazarse. Ya no se concentra únicamente en el precio del petróleo o en el Estrecho de Ormuz.

En las últimas horas, los titulares sobre los riesgos de la inteligencia artificial han vuelto a ganar protagonismo, especialmente después de una reunión de emergencia entre los principales banqueros del mundo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El objetivo del encuentro fue analizar los riesgos que la IA avanzada podría suponer para la estabilidad del sistema financiero global.

La reacción del mercado fue inmediata. Las compañías de software volvieron a sufrir presión vendedora ante el temor de que la IA reduzca barreras de entrada, acelere la automatización y exponga vulnerabilidades tecnológicas que antes pasaban desapercibidas.

Anthropic y la filtración que encendió las alarmas sobre la inteligencia artificial

El detonante de esta preocupación fue una de las mayores filtraciones tecnológicas de los últimos años. Anthropic sufrió la exposición de información sensible sobre un nuevo modelo de inteligencia artificial, conocido internamente como Mythos, cuya potencia sería tan superior a las herramientas actuales que la compañía ha decidido no comercializarlo por ahora.

Según la filtración, el modelo es capaz de identificar y reparar vulnerabilidades en código corporativo que habían pasado inadvertidas durante años incluso para expertos en ciberseguridad.

Este nivel de capacidad supone un riesgo evidente: la misma herramienta que puede reforzar la seguridad también podría ser utilizada para atacar sistemas críticos.

De hecho, ya se han registrado incidentes. Antes del estallido del conflicto en Oriente Medio, un hacker utilizó un modelo de Anthropic para robar datos confidenciales en México.

Este episodio encendió las alarmas y reforzó la idea de que las empresas deben prepararse para un aumento significativo de amenazas impulsadas por IA.

Mythos: un modelo capaz de detectar fallos antes que los propios equipos de seguridad

La reunión convocada por Powell y Bessent tenía un propósito urgente, informar a los bancos de que Mythos podría identificar y explotar vulnerabilidades en software ampliamente utilizado, incluidos sistemas operativos y navegadores web.

Los reguladores temen que estas capacidades puedan facilitar nuevas formas de ciberataques, especialmente contra infraestructuras financieras críticas.

Las entidades financieras son la base operativa de cualquier economía. Una brecha en sus sistemas podría desencadenar consecuencias devastadoras.

Según la información compartida en la reunión, Mythos es capaz de detectar vulnerabilidades en software de uso masivo y, potencialmente, explotarlas. Anthropic ya había discutido con las autoridades estadounidenses las capacidades “ofensivas y defensivas” del modelo, lo que explica la reacción inmediata del Tesoro y la Fed.

Project Glasswing: acceso restringido a un modelo demasiado potente

Mythos, de momento, no está disponible públicamente. Solo un grupo reducido de gigantes tecnológicos y financieros ha tenido acceso a través de un programa denominado Project Glasswing.

Entre las compañías participantes se encuentran firmas de ciberseguridad, así como empresas como Amazon, Apple o JPMorgan.

La exclusividad del acceso ha aumentado el interés y también la inquietud regulatoria.

A la reunión acudieron altos ejecutivos de Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo y Goldman Sachs.

El nombre Glasswing (“alas de cristal”) hace referencia a una mariposa cuyas alas son completamente transparentes, simbolizando la voluntad de Anthropic de actuar con transparencia para evitar un daño mayor.

Esta actitud encaja con la reputación que la compañía ha cultivado en los últimos años, marcada por decisiones como la imposición de límites al Pentágono que le costaron un contrato millonario.

¿Qué supone la nueva IA de Anthropic para la banca y los reguladores?

La convocatoria urgente de Bessent y Powell marca un punto de inflexión. Para los reguladores, los modelos de IA más avanzados como Mythos, de Anthropic, ya no son solo herramientas tecnológicas: se han convertido en potenciales vectores de riesgo sistémico para el sector financiero.

La banca, por su parte, deberá reforzar sus defensas ante una generación de modelos capaces de detectar fallos antes que los propios equipos de ciberseguridad.

El mensaje es claro: la IA abre oportunidades inmensas, pero también expone vulnerabilidades que pueden escalar a una velocidad sin precedentes.