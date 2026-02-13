Durante años el mercado se preguntaba cuáles serían las grandes ganadoras de la inteligencia artificial y si estábamos en una burbuja similar a las puntocom. Hoy queda claro que la IA no es una burbuja, la pregunta es otra: quiénes pueden quedar más expuestos ante su capacidad disruptiva. La duda ha sustituido al entusiasmo.

Las empresas tecnológicas, el software, aseguradoras y financieras han sido algunas de las más castigadas en la semana. Pero no han sido las únicas. El oro, la plata y las criptomonedas también han registrado fuertes episodios de volatilidad.

Cuando caen activos tan distintos al mismo tiempo, rara vez se trata solo de percepción. El apalancamiento vuelve al centro del escenario. En entornos de elevada deuda, las correcciones activan ventas forzosas que amplifican los movimientos del mercado, y un punto clave lo podemos tener en Japón, Durante años ha funcionado como prestamista del mundo debido a sus bajos tipos de interés y la debilidad del yen. Sin embargo, las posibles subidas de tipos, y la apreciación de la divisa, están generando que las estrategias de carry trade se desvanezcan. Además, la subida en su rentabilidad de los bonos puede jugar un papel fundamental en el sistema financiero, dada la necesidad de EEUU de renovar su deuda, y el poco atractivo que tiene en estos momentos para los inversores japoneses.

Paradójicamente, los buenos datos económicos tampoco han ayudado. La fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos ha reducido las expectativas de un ritmo más acelerado en los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, aunque a final de semana hemos visto un cambio, debido a que el crecimiento de los precios se ha desacelerado en su menor aumento anual desde 2021, motivado por dos avances positivos. En primer lugar, la inflación de la vivienda, que se había mantenido constante desde la pandemia, se está desacelerando, y en segundo lugar, los efectos arancelarios están disminuyendo en gran medida.

En el plano geográfico, Asia ha mantenido el liderazgo, impulsada en gran parte por Japón tras los resultados electorales. Europa y Estados Unidos, en cambio, cerraron la semana a la baja.

El Ibex 35 cierra la semana por debajo de los 18.000 puntos

El selectivo nacional acusó especialmente el comportamiento del sector bancario. La caída en la rentabilidad de los bonos, fruto del movimiento hacia activos refugio, ha limitado el desempeño de las entidades financieras, que también se han visto penalizadas ante la irrupción de la IA, y los resultados publicados en semanas previas, que han mostrado ciertas dudas sobre su futuro crecimiento.

En nuestro país, también ha sufrido el cambio de narrativa Amadeus.El sector software está en proceso de recalibración tras años de cotizar con múltiplos elevados, y la irrupción de la IA generativa ha abierto dudas sobre qué modelos se verán reforzados y cuáles podrían perder relevancia. En el caso de Amadeus, el riesgo teórico sería que las aerolíneas desarrollen soluciones propias más apoyadas en IA y reduzcan su dependencia. Sin embargo, en el corto plazo no vemos un impacto significativo: aunque algunas aerolíneas intenten ganar más autonomía, los nuevos asistentes y aplicaciones basadas en IA seguirán necesitando conectarse a la infraestructura de distribución de Amadeus. A largo plazo, sí podría haber presión si el tráfico migra masivamente a canales directos, pero ese proceso requeriría tiempo e inversión. Además, Amadeus mantiene una posición muy integrada en el ecosistema tecnológico del turismo, con contratos de largo plazo, altos costes de cambio y una base de clientes consolidada, y también está invirtiendo en IA. Donde la presión podría sentirse antes es en plataformas más orientadas al consumidor —como Booking, eDreams, Skyscanner o Kayak— cuyo valor diferencial depende más de la interfaz de búsqueda y la captación de tráfico.

Además, el castigo fue más intenso en Acerinox y ArcelorMittal ante la posibilidad de que Donald Trump rebaje los aranceles sobre el acero y el aluminio, lo que elimina parte de la protección que estas compañías europeas tenían en el mercado estadounidense y aumenta la competencia, presionando márgenes y expectativas de ingresos.

A nivel de resultados esta semana ha destacado Mapfre. Los resultados de la aseguradora, muestran solidez de su negocio, de camino a cumplir sus objetivos estratégicos. Sin embargo, la debilidad de Brasil y la incertidumbre que genera la IA en las empresa aseguradoras, facilitando la comparabilidad de ofertas y posiblemente ejerciendo presión sobre los precios, están preocupando al mercado.

En el lado positivo, Indra ha celebrado con subidas su entrada en el índice global MSCI. La inclusión en un índice de tal calibre supone un aumento de exposición para una compañía que con su giro hacia el sector defensa ya ha aumentado en popularidad. La clave de esto se resume en una mayor facilidad para atraer capital extranjero por esa exposición, así como por la inclusión en ETFs que replican dicho índice.

Oro y plata sufren una montaña rusa

Los metales han sufrido la volatilidad del mercado. El movimiento podría interpretarse como la continuidad de un cambio de ciclo después de las correcciones de finales del mes de enero.

Sin embargo, creemos que estos movimientos se deben más a cuestiones técnicas. El detonante inmediato fue un episodio de ventas, amplificado por modelos algorítmicos y estrategias sistemáticas, en las que muchos inversores se vieron obligados a reducir posiciones para cubrir pérdidas o responder a llamados margin call. Sin embargo, los factores que impulsaron su tendencia ascendente en el precio del oro —tensiones geopolíticas persistentes, cuestionamientos sobre la independencia de la Reserva Federal y un alejamiento gradual de activos tradicionales como bonos soberanos— no desaparecieron con esta corrección.

Aún es pronto para anticipar un cambio estructural. Pero el mercado ya no solo descuenta innovación y crecimiento. Empieza a medir riesgos, deuda y sensibilidad a los tipos. Y ese cambio de enfoque rara vez es irrelevante.