Resumen de la semana: Rally sin frenos mientras el dólar pierde fuerza

El miedo a quedarse fuera del mercado está llevando a los inversores a protagonizar una de las rachas alcistas más destacadas de los últimos años. El avance en las negociaciones para poner fin al conflicto con Irán ha mejorado notablemente el sentimiento, impulsando a las bolsas hacia máximos recientes.

Muchos inversores se perdieron las subidas del año pasado tras el llamado “Día de la Liberación” y ahora no quieren repetir el error, lo que ha intensificado el conocido como “TACO Trade” (Trump Always Chickens Out), generando un gran interés por cualquier punto de compra en las recientes caídas. Este contexto ha reforzado el apetito por el riesgo en un mercado claramente dominado por el impulso.

Las grandes compañías tecnológicas han sido las principales protagonistas del rally, apoyadas en valoraciones atractivas tras las caídas previas y en unos resultados empresariales que siguen mostrando resiliencia, aunque en casos puntuales como Netflix el mercado ha reaccionado negativamente. Con la aparente estabilización de la situación en Oriente Medio, el foco del mercado vuelve a los fundamentales, especialmente a los beneficios empresariales en plena temporada de resultados.

En general, consideramos que el buen comportamiento reciente de los índices, principalmente en EEUU se puede explicar por factores técnicos, estimaciones de beneficios al alza, y la fortaleza de algunos de sus principales componentes. Ahora para que esta recuperación y este repunte continúen, necesitamos que los bancos centrales suavicen el mensaje que los mercados han descontado en los últimos tiempos.

Hasta hace poco más de una semana, la mayoría de los responsables políticos esperaban que las reuniones del FMI y el Banco Mundial se centraran en el conflicto en Oriente Medio, las tensiones en el mercado crediticio privado y los elevados niveles de deuda pública. En cambio, la capacidad de los nuevos modelos de IA para causar estragos en el sistema bancario mundial era de lo único que muchos querían hablar, y será un tema principal de la economía en las próximas semanas.

Europa por detrás de Wall Street

En Europa, y particularmente en el Ibex 35, el comportamiento durante la semana ha sido más moderado en comparación con otros mercados, condicionado por su mayor exposición a sectores cíclicos. A pesar de ello, el selectivo ha logrado cerrar en positivo, apoyado en la mejora del sentimiento global ante los avances geopolíticos .

Dentro del índice, han destacado compañías como Indra, beneficiada por una mayor estabilidad corporativa y un entorno estructural favorable para el sector, y Repsol, cuyos inversores han acogido positivamente tanto la evolución reciente del precio del crudo como los avances estratégicos en Venezuela. En concreto, la compañía ha recuperado el control operativo de sus activos en el país y ha alcanzado un acuerdo con el gobierno venezolano para impulsar la producción en los próximos años, con el potencial de triplicarla en un plazo de tres años. No obstante, persisten ciertas dudas, ya que el acuerdo no incluye por ahora un compromiso claro sobre el pago de facturas pendientes, lo que introduce un elemento de incertidumbre.

También ha destacado Grifols, que ha registrado avances tras anunciar con éxito la refinanciación de sus vencimientos de deuda, un paso relevante para reforzar su estructura financiera y mejorar la confianza del mercado.

Por su parte, Unicaja sigue avanzando en su proceso de transformación, con el foco en posibles alianzas estratégicas que le permitan reforzar su negocio y mejorar su posicionamiento en segmentos como el consumo y la banca digital.

Finalmente, Solaria ha sido uno de los valores protagonistas, impulsada por rumores sobre su posible participación en el desarrollo de centros de datos junto a grandes grupos empresariales en España, un proyecto que podría abrir nuevas vías de crecimiento para la compañía.

Por otro lado, el petróleo ha retrocedido ante las expectativas de un acuerdo y el posible restablecimiento en el Estrecho de Ormuz, mientras el dólar se debilita, reflejando un entorno de mayor confianza inversora.

El repunte de la divisa estadounidense como valor refugio, impulsado por la guerra, podría haber terminado lo cual pone en perspectiva el comportamiento futuro de activos relacionados como los metales o el bitcoin, que podrían entrar ahora en un movimiento positivo.