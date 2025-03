Resumen de los mercados financieros: Wall Street se hunde

Europa ha decidido reducir su dependencia de EEUU a base de inversión y endeudamiento, provocando movimientos históricos en los mercados financieros. Los bonos de la región se han disparado, mientras el euro ha subido más de un 4,5% frente al dólar esta semana, en lo que está siendo su mayor aumento semanal desde 2009. El Banco Central Europeo ha sido otro de los protagonistas de la semana. El organismo presidido por Christine Lagarde, decidió ayer reducir los tipos de interés al 2,5%, pero advirtió de una posible desaceleración en el ritmo de los recortes futuros. Tras la decisión del BCE y el plan de estímulo de Alemania, los inversores ahora están descontando que sólo habrá un recorte en lo que queda de año, frente a los dos de hace una semana. El Ibex 35 pierde los 13.200 El Ibex 35 cierra la semana a la baja, lastrado por las empresas con mayores niveles de endeudamiento, que sufren ante el impulso de los bonos, y las empresas de turismo o consumo discrecional ante las dudas del impacto que pueda tener los aranceles en el crecimiento económico. Por otro lado, entre las empresas con mayores subidas de los últimos días, destaca el comportamiento de Indra, que espera recibir cuantiosos contratos en los próximos años ante el incremento del gasto en defensa de Europa, y sus acciones lo celebran subiendo más del 20%. También sube con fuerza ArcelorMittal, ante la posibilidad de que EEUU decida aplazar los aranceles en los automóviles, sector clave en sus beneficios. A nivel sectorial los bancos han ayudado a compensar parte de las caídas, ante la expectativa de unos tipos altos durante un mayor periodo de tiempo, y un mayor crecimiento económico en Europa ante la futura inversión de los países miembros. Por otro lado, los índices del Viejo Continente, liderados por Alemania, siguen mejorando el comportamiento de sus pares en EEUU, que muestran síntomas de agotamiento, ante la debilidad económica y las dudas en las empresas tecnológicas. La defensa sigue siendo el sector más beneficiado de la región, marcando subidas históricas. Wall Street se hunde En Wall Street la situación es la opuesta a Europa. Los índices rondan caídas del 10% desde sus máximos, acercándose por tanto al umbral de corrección. Desde esos niveles alcanzados hace apenas unas semanas, los sectores de la tecnología o consumo discrecional están liderando las caídas de las bolsas. En términos generales los datos publicados en el país siguen sembrando muchas dudas en los mercados. El más importante de la semana ha sido sobre el mercado laboral, y aunque las cifras publicadas han sido ligeramente peor de lo esperado, los mercados debaten si se sobrepone la preocupación económica o si por el contrario el incremento en las probabilidades de recortes de tipos tienen un mayor peso. El próximo informe es el que realmente preocupa dado que muchos de los despidos de las últimas semanas no entraron en la encuesta actual. A nivel sectorial esta semana los semiconductores han sido los más damnificados. La solicitud de Trump de recortar las subvenciones al sector de más de 52.000 millones de dólares de la ley de CHIPS aprobada por Joe Biden, ha sido el último evento que ha penalizado el comportamiento de la industria. En renta fija americana, los bonos a corto plazo apenas tienen movimientos en las últimas semanas. Por un lado el crecimiento económico sigue preocupando, pero la inflación continúa siendo demasiada alta, acercando poco a poco, a una de las peores pesadillas de Wall Street, la estanflación. En la parte larga de la curva, la presión que está ejerciendo Trump junto con su secretario del Tesoro, está funcionando. Por un lado, se intenta recortar el gasto en los intereses de la deuda, partida clave en el presupuesto federal y que necesitan rebajar como sea antes de recortar impuestos, y por otro, se intenta recortar una partida básica en la inflación como es el gasto en la vivienda, dado que las hipotecas del país están referenciadas en términos generales a la evolución del bono. Comportamiento de otros activos El Bitcoin está siendo de los activos con peor comportamiento del año. La aversión al riesgo de los inversores, y la falta de apoyo de la administración Trump en las reservas estratégicas de Bitcoin, que se financiería con Bitcoins que ya posee el gobierno pero que no menciona la compra futura de la criptomoneda están afectando su cotización. Por último en las materias primas, encontramos un comportamiento dispar entre los diferentes activos. El oro acumula nuevas subidas ante el incremento de la incertidumbre, la debilidad del dólar, y la caída en los intereses de la deuda. Sin embargo, el petróleo sufre fuertes caídas ante la expectativa de un incremento de producción por parte de la OPEP y el impacto que puede tener en la demanda los aranceles estadounidenses.

