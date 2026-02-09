- Europa mantiene el rebote, pero el mercado sigue castigando cualquier error como si fuera un profit warning.
- El riesgo IA vuelve a golpear a software, datos y gestores alternativos, con el mercado descontando presión en márgenes.
- El “Takaichi trade” sigue vivo: Japón impulsa gasto, el yen se fortalece y el riesgo de intervención en divisas aumenta.
- Oro y plata brillan de nuevo mientras los inversores buscan refugio en plena rotación sectorial europea.
Las bolsas europeas mantienen ganancias moderadas, aunque el tono del mercado sigue siendo selectivo y muy diferenciado. Los resultados trimestrales están siendo sólidos en general, pero los inversores reaccionan de forma crítica incluso ante pequeñas desviaciones respecto a las guías, lo que refleja un entorno más exigente que en Estados Unidos.
En el momento de escribir esto, el Stoxx 600 sube un 0,25%, manteniéndose cerca de máximos históricos. El DAX 40 avanza un 0,23%, el FTSE MIB italiano sube un 0,98%, el IBEX 35 español gana un 0,35%, mientras que el FTSE 100 cae un 0,60%.
Las compañías del Stoxx 600 van camino de un crecimiento del 8% en BPA en el 4T; el 61% supera expectativas de beneficios y el 58% supera previsiones de ingresos. Aun así, el potencial alcista del índice es limitado, ya que las reacciones del mercado suelen ser negativas y las guías para 2026 no están cumpliendo con las expectativas elevadas.
Las empresas sensibles a aranceles registraron sus mejores sorpresas de beneficios en un año, mientras que las más expuestas a China y las centradas en la UE quedaron rezagadas. Los estilos value, growth y quality superaron expectativas con más consistencia que momentum y small caps
Compañías de Software bajo presión por riesgo IA
Software, servicios de datos, editoriales, proveedores de información financiera, gestoras alternativas y gaming cayeron ante el temor a presión en márgenes por disrupción de la IA.
Movimientos destacados en acciones europeas
-
Novo Nordisk rebota un 7% tras la corrección del 25% de la semana pasada, después de que Hims & Hers dejara de vender copias de Wegovy por presión de la FDA.
-
UniCredit sube un 4% tras presentar previsiones sólidas hasta 2030 y planes para devolver 50.000 millones de euros a los accionistas.
-
InPost se dispara un 13% por interés de compra que valora la empresa en 7.800 millones de euros.
Global
Macro global
-
El PLD japonés logra una supermayoría, manteniendo el “Takaichi trade” en foco y reforzando expectativas de expansión fiscal.
-
La suspensión del impuesto a alimentos durante dos años parece muy probable y generaría un agujero fiscal anual de ¥5 billones, con implicaciones para bonos y divisas.
-
El yen se fortaleció tras intervención verbal: el par USD/JPY cae un 0,50% y el yen se sitúa entre las divisas G10 más fuertes.
-
Los metales preciosos siguen firmes: el oro prueba los 5.000 dólares (+1,0%) y la plata sube un 2,40% hasta los 97 dólares.
