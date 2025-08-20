¿Romperá el Ibex 35 los máximos de 2007?

Para pensar en los máximos históricos del Ibex 35 tenemos que evaluar los factores que han impulsado su último rally y si estos se mantienen vigentes. Estos dependen tanto del sentimiento del mercado como de los fundamentales. ¡Vamos a analizarlos!

Las claves de las subidas del Ibex 35

El primero factor que ha provocado las subidas del Ibex 35 ha sido el aumento de la certidumbre geopolítica en el último mes. Este cambio se apoya, por un lado, en el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Europa, que sin ser perfecto al menos establece unas reglas de juego claras; y por otro, en los avances que parecen producirse en las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. Estos dos eventos implican una menor prima geopolítica exigida por los inversores y por tanto un menor freno a las subidas.

El segundo factor clave son los resultados empresariales del Ibex 35, que en líneas generales han sido positivos y han vuelto a poner en valor la fortaleza del sector bancario. Este buen desempeño ha reforzado el ánimo inversor en una industria que ya acumulaba importantes revalorizaciones. En definitiva, el motor principal del rally actual del Ibex 35 ha sido la banca y el mercado sigue muy optimista sobre el sector. El reto viene ahora en esta segunda mitad de año, donde es posible que los resultados sigan deteriorándose por una comparativa más difícil a nivel de tipos de interés. Por otro lado, podríamos ver unos tipos del BCE menores a lo esperado, lo que podría castigar también al sector.

Por tanto, en principio parece que los factores que han impulsado al Ibex recientemente sguen vigentes, aunque con el mercado nunca se puede dar nada por seguro.

El Ibex 35 sube un 30% en este 2035.

Fuente: Plataforma de XTB Grafico diario del Ibex 35Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex35?

