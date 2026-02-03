En los últimos meses hemos visto varios ejemplos de financiación circular dentro del sector de la inteligencia artificial. En este tipo de acuerdos, compañías como Nvidia invierten en empresas como OpenAI, que a su vez utilizan parte de esa financiación para comprar chips de Nvidia, impulsando sus ingresos de forma indirecta.

Aunque este modelo ha sido criticado por algunos analistas, hasta ahora había funcionado como una alianza estratégica clave para ambas compañías.

Sin embargo, ayer surgieron señales de tensión entre Nvidia y OpenAI tras conocerse discrepancias sobre el acuerdo de colaboación anunciado previamente, que incluía una inversión de 100.000 millones de dólares.

Esto ha generado dudas sobre el futuro de la relación entre dos de los actores más influyentes del sector. ¿Qué hay detrás?

Nvidia y OpenAI en tensión: el acuerdo de 100.000 millones entra en zona de riesgo

Según la propia página de OpenAI, el 22 de septiembre de 2025 ambas compañías anunciaron una carta de intenciones para una colaboración estratégica.

El acuerdo contemplaba el despliegue de 10 gigavatios de sistemas Nvidia para la infraestructura de OpenAI y una inversión de hasta 100.000 millones de dólares por parte de Nvidia, que se ejecutaría a medida que se desplegaran los nuevos sistemas.

Aunque Nvidia y OpenAI ya habían colaborado anteriormente, esta alianza era la más ambiciosa hasta la fecha, tanto por su escala como por su impacto potencial en el sector. Sin embargo, en los últimos días han surgido informaciones que ponen en duda la solidez del acuerdo y han encendido las alarmas sobre el futuro de la relación.

El origen del conflicto: las declaraciones de Jensen Huang

La polémica comenzó tras unas declaraciones del CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien afirmó que la propuesta de inversión de 100.000 millones “nunca fue un compromiso”. Medios como The Wall Street Journal señalaron incluso que el acuerdo podría estar “congelado”.

Este matiz, aparentemente menor, generó un gran revuelo. Pero la situación se agravó cuando Huang expresó también su preocupación por la estrategia y dirección de OpenAI, así como por la creciente competencia en el sector. Modelos como Gemini (Alphabet) y Claude (Anthropic) están ganando terreno frente a ChatGPT, lo que ha generado dudas sobre el liderazgo de OpenAI.

Estas declaraciones han alimentado especulaciones sobre:

si Nvidia reducirá su exposición a OpenAI,

si diversificará alianzas hacia competidores,

o si el acuerdo podría renegociarse o incluso cancelarse.

¿Se rompe la alianza?

A pesar de las dudas generadas, Huang matizó que Nvidia seguirá invirtiendo en OpenAI, aunque sin especificar la cifra exacta. Esto deja la puerta abierta a una colaboración futura, pero confirma que la inversión de 100.000 millones no está garantizada.

En resumen, la relación entre ambas compañías atraviesa un momento delicado.

La cantidad final que Nvidia destinará a OpenAI sigue siendo una incógnita y ambas partes parecen estar explorando alternativas para no depender exclusivamente una de la otra.

En este escenario, OpenAI no ha emitido una respuesta oficial directa a las declaraciones de Huang. Sin embargo, varios medios han publicado que la compañía estaría insatisfecha con el rendimiento de algunos chips de Nvidia y que lleva meses explorando alternativas.

Se especula que OpenAI ha mantenido conversaciones con AMD, motivadas por:

el retraso en cerrar el acuerdo de 100.000 millones

la necesidad de asegurar suministro

y la creciente presión competitiva.

Estas informaciones refuerzan la idea de que OpenAI busca reducir su dependencia de Nvidia, especialmente en un momento en el que la demanda de chips de IA es crítica para su crecimiento.

Reacción del mercado: por qué la caída de las acciones de Nvidia fue moderada pese al revuelo

La reacción bursátil ha sido moderada. Las acciones de Nvidia cayeron cerca de un 3%, aunque la corrección no ha sido especialmente preocupante. En el momento actual, la acción cotiza un 0,4% al alza, lo que sugiere que el mercado no anticipa un deterioro inmediato de la relación.

Aun así, los inversores seguirán de cerca cualquier novedad, ya que un cambio significativo en la alianza podría afectar tanto a Nvidia como al ecosistema de IA en general.

