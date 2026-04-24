La inteligencia artificial sigue haciendo mella en las compañías de software. Capgemini, la consultora tecnológica francesa, ha anunciado una reestructuración de su fuerza laboral, sumándose a movimientos similares de compañías como Meta o Microsoft, que en la jornada de ayer anunciaron despidos.

Este anuncio confirma que la inteligencia artificial ya no es solo una amenaza potencial, sino un factor que está generando consecuencias reales, en este caso despidos.

Los inversores han interpretado la noticia como un gesto de preocupación por parte de la compañía: Capgemini es consciente de que la IA supone un riesgo directo para su modelo de negocio y necesita reaccionar con rapidez. Si no es lo suficientemente flexible, podría ver su cuota de mercado erosionada frente a nuevas aplicaciones y servicios generados por la IA.

A este anuncio se suma un recorte de precio objetivo por parte de UBS, lo que ha intensificado las caídas del valor durante la sesión.

UBS rebaja la calificación de Capgemini

Capgemini está atravesando uno de los momentos más delicados de los últimos años.

UBS ha rebajado su recomendación de Buy → Neutral y ha recortado el precio objetivo de 150 € a 110 €, un ajuste que refleja un diagnóstico contundente: la consultora no volverá al crecimiento orgánico de mid‑single‑digit porque la inteligencia artificial está provocando una deflación estructural en los servicios tecnológicos tradicionales.

Según UBS, la IA reduce tarifas, automatiza tareas antes facturables y presiona los márgenes de un negocio históricamente intensivo en mano de obra.

La paradoja estratégica: alianzas con Google y OpenAI mientras la IA recorta plantilla

A nivel corporativo, Capgemini intenta posicionarse en la nueva ola tecnológica. La consultora ha ampliado su alianza con Google Cloud para crear un AI Enterprise Hub y colabora con OpenAI para escalar Codex en ventas corporativas. Sin embargo, estas iniciativas conviven con un ajuste laboral profundo que la propia empresa atribuye a la IA.

En España, Capgemini ha anunciado un ERE de 748 empleados, el 6,8 % de su plantilla, alegando que la inteligencia artificial y la evolución tecnológica han reducido la necesidad de ciertos perfiles.

Madrid será la sede más afectada, con unos 500 despidos, seguida de Barcelona (128) y Valencia (23–25).

El contraste entre la narrativa de innovación y la reducción de personal refleja la tensión interna: la IA abre oportunidades, pero también elimina capas enteras de servicios tradicionales.

Un sector bajo presión: geopolítica, energía y debilidad del gasto en IT

El caso Capgemini es un ejemplo claro de cómo la IA está reconfigurando el sector de consultoría tecnológica.

La automatización reduce tarifas, elimina tareas repetitivas y obliga a las consultoras a migrar hacia servicios de mayor valor añadido. El problema para Capgemini es que esta transición está ocurriendo más rápido de lo que su estructura puede absorber.

En los próximos trimestres, la compañía se moverá en un equilibrio delicado:

Si la IA acelera la deflación de servicios, Capgemini tendrá que seguir ajustando plantilla y márgenes.

Si logra capitalizar sus alianzas con Google y OpenAI, podría reposicionarse en segmentos de mayor crecimiento.

Si el gasto en IT sigue débil, la presión sobre su rating y su cotización podría intensificarse.

Lo que sí parece claro es que Capgemini ha entrado en una fase donde la IA ya no es solo una oportunidad estratégica, sino un riesgo directo para su modelo de negocio tradicional, y la velocidad del cambio será determinante para su supervivencia competitiva.

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