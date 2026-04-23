La fuerte caída de las acciones de ServiceNow tras sus resultados del 1T 2026 puede parecer exagerada a primera vista. La compañía no decepcionó en el sentido tradicional: los ingresos fueron de 3.770 millones USD frente a los 3.750 millones USD esperados, mientras que el BPA ajustado alcanzó 0,97 USD, exactamente en línea con el consenso.

Aun así, la acción cayó con fuerza, ya que el mercado esperaba algo más que unos resultados “sólidos”. En el caso de ServiceNow, los inversores buscaban aceleración clara, mayor monetización de IA y confirmación de que la empresa sigue siendo uno de los activos más dinámicos del sector software.

El sector software en general también está bajo presión en el premarket: Snowflake cae alrededor de un 3%, Salesforce más de un 4%, HubSpot un 4,5%, Workday un 5% y Atlassian cerca de un 6%. IBM también retrocede más del 7% tras publicar datos más débiles en su segmento de software.

La mayor decepción de ServiceNow: el crecimiento de suscripciones

El punto clave del informe fue el crecimiento de ingresos por suscripción, el núcleo del modelo de negocio de ServiceNow. Alcanzó 3.670 millones USD, un ligero beat y un crecimiento del 22% interanual. Sin embargo, los inversores esperaban algo significativamente más fuerte.

La dirección explicó que aproximadamente 75 puntos básicos de crecimiento se perdieron debido a retrasos en el cierre de varios grandes contratos on‑premise en Oriente Medio, vinculados al conflicto regional.

Fundamentalmente, esto parece un problema de timing, no de demanda. Pero en el entorno actual, los inversores reaccionan más al momentum que al matiz.

La subida de previsiones no logró tranquilizar al mercado

En circunstancias normales, elevar la guía anual apoyaría a la acción. ServiceNow aumentó su previsión de ingresos por suscripción para todo el año a 15.740–15.780 millones USD, desde 15.530–15.570 millones USD previamente.

La CFO Gina Mastantuono destacó que la nueva guía ya incorpora supuestos conservadores sobre los retrasos en Oriente Medio.

Es una señal importante: la dirección no ve debilidad estructural en la demanda. Sin embargo, los inversores interpretaron el movimiento más como un intento de estabilizar el sentimiento que como un catalizador sólido.

La narrativa de IA aún va por delante de la monetización

A nivel sectorial, la pregunta clave ya no es si ServiceNow crece, sino si crece lo suficientemente rápido como para justificar su posición como gran beneficiaria de la IA.

La compañía se presenta como una “torre de control de IA” para clientes empresariales. El problema es que el mercado ya no se conforma con una narrativa convincente: exige impacto financiero tangible.

La dirección indicó que su línea de productos de IA está en camino de superar los 1.000 millones USD de ingresos en 2026, y el CEO Bill McDermott sugirió que 1.500 millones USD podrían ser más realistas. Aunque prometedor, el potencial futuro ya no basta si los resultados trimestrales no muestran un punto de inflexión claro.

Los fundamentales de ServiceNow siguen siendo sólidos

Aquí es donde la desconexión entre la reacción del mercado y la realidad operativa se vuelve más evidente. ServiceNow no parece una empresa con deterioro estructural. Al contrario: sigue mostrando crecimiento sólido, elevando guía, ejecutando recompras agresivas y cerrando adquisiciones estratégicas.

La empresa recompró alrededor de 20 millones de acciones durante el trimestre —más del doble de todo 2025— y completó la adquisición de Armis por 7.750 millones USD antes de lo previsto. No son señales de una empresa bajo presión, sino de una con capacidad financiera fuerte y confianza en su trayectoria a largo plazo.

¿Por qué la reacción fue tan severa?

La explicación está en cómo se valora ServiceNow. Ya no se trata como una acción de crecimiento típica, sino como una de las historias emblemáticas de IA en software empresarial. Eso eleva el listón de forma significativa.

Con la acción ya cayendo con fuerza en lo que va de año, el mercado no buscaba un trimestre “suficiente”, sino resultados que cambiaran la narrativa.

En su lugar, los inversores recibieron un beat marginal, explicaciones sobre retrasos y la indicación de esperar al próximo Analyst Day para una actualización estratégica más amplia. Insuficiente para un mercado impaciente, lo que desencadenó una venta masiva que se extendió a Salesforce, Oracle y Adobe.

Una crisis de paciencia, no una crisis de negocio

Esta reacción puede interpretarse como un reinicio de expectativas, no como un deterioro fundamental. El mercado castiga a ServiceNow no por malos resultados, sino por no ofrecer una prueba suficientemente fuerte de aceleración impulsada por IA.

La distinción es importante. A corto plazo, el sentimiento puede seguir frágil. A largo plazo, la clave será si los contratos retrasados vuelven al pipeline y si la IA acelera realmente el crecimiento.

Por ahora, esto parece más una empresa que decepcionó en ritmo, no una que esté perdiendo el control de su negocio. La valoración, basada en beneficios a 12 meses, está en torno a 23x y podría caer hacia 21x tras la apertura del mercado, reflejando un enfriamiento significativo de expectativas.