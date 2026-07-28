Desde el año pasado a raíz de los aranceles propuestos por Trump, el mercado ha popularizado el término TACO Trade, acrónimo de Trump Always Chickens Out ("Trump siempre termina echándose atrás"), para describir un patrón que parece repetirse con frecuencia: el presidente estadounidense eleva el tono de sus amenazas hasta provocar fuertes tensiones en los mercados, pero acaba moderando su postura cuando el deterioro de los activos financieros comienza a ser demasiado elevado.

Hasta ahora esta teoría era poco más que una expresión utilizada por operadores e inversores para explicar algunos de los giros más inesperados de la Administración Trump. Sin embargo, una consultora especializada en riesgo geopolítico ha decidido convertir ese comportamiento en un modelo cuantitativo. Y, al menos en su última predicción, parece haber acertado.

La pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán anunciada durante el fin de semana se produjo prácticamente dentro del periodo temporal que había anticipado el modelo desarrollado por Signum Global Advisors, reforzando el interés de los mercados por este nuevo indicador.

La fórmula de Signum que intenta identificar el próximo TACO Trade

Los analistas de Signum Global Advisors, liderados por Andrew Bishop, han diseñado un indicador que trata de medir la probabilidad de que Donald Trump modifique su estrategia geopolítica cuando la presión de los mercados financieros alcanza determinados niveles.

Para ello, el modelo combina cuatro variables que históricamente han mostrado una elevada sensibilidad durante los episodios de tensión en Oriente Medio:

El precio del petróleo Brent.

La evolución del S&P 500.

La rentabilidad del bono estadounidense a diez años.

El número de embarcaciones que cruzan diariamente el estrecho de Ormuz.

A partir del comportamiento conjunto de estos indicadores, Signum calcula cuándo el deterioro de las condiciones financieras podría resultar políticamente demasiado costoso para la Casa Blanca.

Según sus estimaciones, el cambio de postura debía producirse entre el 22 y el 30 de julio, siendo el 26 de julio la fecha con mayor probabilidad.

La tregua con Irán da credibilidad al modelo del TACO Trade

Precisamente durante el fin de semana, es decir el 25 y 26 de julio, Estados Unidos suspendió temporalmente los bombardeos sobre Irán con el objetivo de dar margen a las negociaciones diplomáticas.

El propio Donald Trump confirmó que las conversaciones continúan y calificó los contactos como "positivos", aunque advirtió de que Washington retomaría las operaciones militares si las negociaciones no prosperan.

La reacción de los mercados fue prácticamente inmediata. El petróleo Brent llegó a caer alrededor de un 10%, las rentabilidades de la deuda estadounidense descendieron y los futuros sobre los principales índices bursátiles recuperaron terreno tras varias jornadas de elevada volatilidad.

Para Signum, esta evolución confirma la hipótesis que sustenta su modelo: cuando el aumento del precio del petróleo, la caída de la bolsa y el endurecimiento de las condiciones financieras alcanzan determinados niveles, aumenta significativamente la probabilidad de que la Administración estadounidense opte por una estrategia de desescalada.

El TACO Trade gana protagonismo entre los inversores

Evidentemente, ningún modelo matemático puede anticipar con precisión las decisiones de un presidente. La política internacional depende de numerosos factores imposibles de cuantificar y cualquier negociación puede cambiar de rumbo en cuestión de horas.

Sin embargo, el trabajo desarrollado por Signum aporta una perspectiva interesante sobre la estrecha relación existente entre geopolítica y mercados financieros.

Más allá de acertar o no una fecha concreta, el modelo pone de manifiesto que los activos financieros se han convertido en una variable clave para entender las decisiones de la Casa Blanca. Si el petróleo continúa disparándose, Wall Street corrige con fuerza y las condiciones financieras se endurecen, la presión para buscar una salida negociada aumenta considerablemente.

En definitiva, el TACO Trade deja de ser únicamente una expresión utilizada por los operadores para convertirse en una herramienta que intenta cuantificar cómo los mercados pueden influir, al menos parcialmente, en las decisiones geopolíticas de la mayor economía del mundo.