Sesión con tono mixto en Asia

Los índices de la región Asia-Pacífico presentan un comportamiento mixto, después de que las acciones estadounidenses recortaran sus ganancias al cierre de la sesión bursátil de ayer. Los índices chinos suben entre un 0,00% y un 0,10%. El Nikkei 225 sube un 0,10%, el australiano baja un 0,30%, al igual que el singapurense. Por su parte, los índices bursátiles europeos apuntan a una apertura con sesgo ligeramente bajista. Llegan los aranceles de Trump Los mercados hoy están a la espera del anuncio de los aranceles por parte de la administración Trump a las 22:00 horas. Antes conoceremos el primer informe del mercado laboral de marzo, ADP. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ayer, a última hora de la tarde, se publicó nueva información sobre la política comercial estadounidense en EE. UU. El Wall Street Journal informó que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio prepararon una nueva opción para el presidente Trump: un aumento generalizado de aranceles en un subconjunto seleccionado de países. Este aumento no superaría el 20%. El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, declaró que los aranceles actuarían como un límite. Estos aranceles representan un nivel máximo, y los países afectados podrían tomar medidas para reducirlos posteriormente. Este anuncio provocó una ligera apreciación en divisas como el euro, el dólar australiano y el dólar neozelandés, aunque la mayoría de las fluctuaciones se redujeron posteriormente. El vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Christopher Kent, anunció un aumento de 5 puntos básicos en la tasa de interés para las nuevas operaciones de mercado abierto (OMO), que ahora se sitúa 10 puntos básicos por encima de la tasa de efectivo objetivo. Kent enfatizó que este cambio técnico no afecta la política monetaria. No obstante, el dólar australiano se está apreciando durante la sesión. El gobernador del Banco de Japón, Ueda, en un discurso ante el parlamento japonés, comentó sobre los posibles efectos de los aranceles estadounidenses. Advirtió que, dependiendo de su magnitud, podrían afectar significativamente la actividad comercial entre países. El yen japonés reaccionó mínimamente, y el USD/JPY actualmente se aprecia un 0,18%, situándose cerca de los 149,8800. Más allá de los aranceles En EE. UU., el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, ofreció una entrevista televisiva en la que afirmó que los datos duros sobre la economía estadounidense se mantienen sólidos, pero la confianza se está desplomando drásticamente. Señaló la diferencia entre los datos duros y los blandos, advirtiendo que los aranceles constituyen un shock de oferta y podrían generar efectos inflacionarios más amplios si influyen en el comportamiento de los consumidores y las empresas. Los permisos de construcción en Nueva Zelanda aumentaron un 0,7% intermensual en febrero, frente a un aumento anterior del 2,6%. Interanualmente, los permisos cayeron un 7,8%, lo que supone un fuerte deterioro en comparación con el aumento del 10,6% de enero. El dólar neozelandés apenas reaccionó, con movimientos impulsados ​​principalmente por la información relacionada con los aranceles. En Europa, la asociación bancaria alemana ha reducido su previsión de crecimiento económico para 2025 a tan solo el 0,2%, frente al 0,7% anterior. Sin embargo, se espera que el crecimiento repunte hasta el 1,4% en 2026, gracias a las iniciativas de gasto público. ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICHN.NL. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

