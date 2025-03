¿Sigue mereciendo la pena invertir en acciones de Microsoft?

Las acciones de Microsoft (MSFT.US) han registrado una caída del 8,3% en lo que va de 2025, reflejando el cambio de tendencia en los mercados. El índice tecnológico Nasdaq 100 ha retrocedido más de un 7% en lo que va de año y sus compañías principales lo han notado, pero a pesar de la disminución en la confianza sobre la inteligencia artificial y el entorno económico en Estados Unidos, aún existen oportunidades de inversión. ¿Son las acciones de Microsoft una de ellas? ¿Cuál es el futuro de Microsoft? Microsoft ha llevado a cabo una clara reestructuración de sus líneas de negocio para hacer frente a la creciente demanda de nuevos servicios desde la pandemia, lo que le ha permitido incrementar sus beneficios a una tasa del 14% entre 2019 y 2024 y un crecimiento del 16% en 2024 respecto al año anterior. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los últimos resultados trimestrales de Microsoft superaron las expectativas del conjunto de analistas, con un margen EBIT del 44,64%. Los ingresos de Productividad y Procesos fueron el principal impulsor del crecimiento, mientras que la Nube reportó un desempeño inferior a las proyecciones. Además, el margen de flujo libre de caja alcanzó un 30,22%, reflejando una sólida eficiencia operativa. Microsoft sigue enfrentando alta volatilidad por factores geopolíticos y arancelarios, dificultando la previsión del mercado a corto plazo. No obstante, el impulso en inteligencia artificial y tecnología en Estados Unidos es un catalizador positivo. Mediante su proyecto Microsoft Fabric y Azure IA pretenden aportar soluciones innovadoras al sector manufacturero. Con estos proyectos permitirán a los negocios tratar y analizar sus datos conectando la información tecnológica con la información operativa mejorando la eficiencia y productividad de los empleados y la toma de decisiones de las compañías. Esta solución consiste en un software con inteligencia artificial integrado (Copilot) que podrá adaptarse a los datos concretos de cada empresa. De esta manera, cualquier empleado podrá utilizar lenguaje natural para resolver diferentes problemas y tomar decisiones adaptadas a los datos reales de la compañía. Así pues, se espera que este nuevo proyecto reporte una nueva línea de ingresos a la compañía en los próximos años. ¿Qué esperar de las acciones de Microsoft? El análisis técnico de las acciones de Microsoft indica un canal lateral sostenido, con un ADX por debajo de 25, lo que descarta una tendencia bajista a largo plazo. El RSI confirma la consolidación del precio sin señales de sobrecompra o sobreventa. Un quiebre del soporte en 387 dólares podría señalar una corrección a la baja, mientras que superar la resistencia en 454 dólares indicaría una posible tendencia alcista. Las dos veces que la empresa ha cotizado en estos niveles de soporte las acciones de Microsoft han rebotado al alza un 17%, superando los 454 dólares.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.