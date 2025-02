SoftBank invertirá 50 millones en Cipher Mining

Las acciones de Cipher Mining aumentaron de forma notable después de anunciar una inversión de 50$ millones de SoftBank, lo que marca una expansión significativa en los centros de datos de computación de alto rendimiento (HPC). Las acciones de la empresa minera de Bitcoin subieron un 30% a 6,14$ tras el anuncio de esta asociación estratégica, que posiciona a Cipher para un crecimiento sustancial en el panorama de infraestructura informática en rápida evolución. Las acciones subieron un 55% en los últimos 12 meses. Puntos clave del acuerdo de Cipher Mining y SoftBank Inversión de 50$ millones a través de una colocación privada de 10,4 millones de acciones

Acuerdo exclusivo que protege el sitio de Barber Lake de 300 megavatios

Giro estratégico hacia el desarrollo de centros de datos de HPC

Parte de la iniciativa de infraestructura de IA más amplia de SoftBank Detalles de la inversión de SoftBank El acuerdo convierte a SoftBank en un importante inversor principal en Cipher Mining a través de un acuerdo de inversión privada en capital público (PIPE). Como parte del acuerdo, Cipher ha entrado en un período de exclusividad de un mes con respecto a su sitio Barber Lake de 300 megavatios en Colorado City, Texas, impidiendo su venta a otras partes hasta el 28 de febrero de 2025. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dirección estratégica El director ejecutivo Tyler Page enfatizó que el momento de la inversión es crucial para la trayectoria de crecimiento de Cipher, destacando el enfoque de la empresa en el desarrollo de centros de datos a escala industrial. La asociación con SoftBank, conocido por su enfoque de inversión centrado en la tecnología, se alinea con la visión de Cipher de convertirse en un líder en el desarrollo de centros de datos de HPC. Perspectivas para las acciones de Cipher Mining Los analistas de J.P. Morgan mantuvieron su calificación de Overweight para las acciones de Cipher Mining, considerando la inversión como un indicador de creciente interés en la infraestructura de tecnología emergente. Si bien señalan que $ 50 millones es relativamente modesto dado que los nuevos sitios pueden costar más de $ 10 millones por megavatio, los analistas sugieren que esto podría ser "una señal de lo que vendrá". El momento de la inversión es particularmente digno de mención, ya que se produce durante un período de volatilidad del mercado en el sector tecnológico. A pesar de las recientes caídas en toda la industria provocadas por las preocupaciones sobre la competencia de IA de la startup china DeepSeek, los analistas creen que este acuerdo valida la demanda continua de sitios a gran escala con acuerdos de energía asegurados. Acciones de Cipher Mining Las acciones de Cipher Mining cotizan actualmente por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %, una zona de resistencia crucial. Para que los alcistas mantengan el impulso, la acción debe mantenerse por encima de este nivel, con un objetivo establecido en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 %. Los bajistas, por otro lado, pueden apuntar a una nueva prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8 %, que recientemente sirvió como soporte clave. El RSI muestra una clara divergencia alcista, mientras que el MACD ha formado un cruce alcista. Fuente: xStation Fuente: xStation5

