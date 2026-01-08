Apple pierde terreno en IA , con un rendimiento bursátil inferior al mercado y crecientes dudas sobre su estrategia tras retrasos clave como la nueva Siri.

Alphabet supera a Apple y se consolida como la segunda empresa estadounidense más valiosa, impulsada por el fuerte entusiasmo de los inversores en torno a la inteligencia artificial.

Apple pierde un nuevo puesto entre las compañías más valiosas del mundo. Si a finales de 2024 dejó de ser la empresa con mayor capitalización bursátil del planeta, esta semana también ha cedido el segundo puesto, esta vez siendo superada por Alphabet. La matriz de Google se consolida así como la segunda compañía estadounidense más valiosa, solo por detrás de Nvidia.

Alphabet adelanta a Apple impulsada por el auge de la inteligencia artificial

Las acciones de Alphabet cerraron el miércoles con una subida del 2,5%, lo que ha elevado su valor de mercado hasta los 3,89 billones de dólares. En contraste, Apple cayó un 0,8 %, reduciendo su capitalización bursátil a 3,85 billones. De este modo, Alphabet ha superado a Apple menos de dos meses después de haber adelantado a Microsoft en la clasificación de las empresas con mayor valor de mercado. Eso sí, alcanzar a Nvidia será una tarea ardua. El fabricante de chips cerró con un alza del 1% el miércoles, hasta los 189,18 dólares, con una capitalización de mercado de 4,6 billones de dólares.

El miércoles marcó la primera vez que Alphabet superó la capitalización de Apple desde el 29 de enero de 2019, según datos de Dow Jones Market Data. También fue la primera ocasión, desde el 26 de febrero de 2018 —antes del meteórico ascenso de Nvidia—, en la que Alphabet ocupó el segundo puesto entre las empresas estadounidenses por capitalización bursátil.

Las acciones de Alphabet acumularon una subida del 66 % en 2025, impulsadas por el entusiasmo de los inversores en torno a la inteligencia artificial. Entre los principales catalizadores figuran el lanzamiento de Gemini 3.0 y un fallo federal antimonopolio menos severo de lo que algunos analistas temían.

La compañía, con sede en California, ha disipado los temores de que su motor de búsqueda de Google pudiera verse desplazada por ChatGPT y otros modelos. La adopción de Gemini, la plataforma de modelos de Google, se ha acelerado tras el lanzamiento de su versión más reciente y se ha convertido en una señal clara de la sólida posición de la empresa en la carrera por la inteligencia artificial. De hecho, algunos analistas advierten que Google «podría estar posicionándose para convertirse en la plataforma dominante de IA».

En este contexto, se considera que Alphabet está a punto de desafiar el dominio de Nvidia en el mercado con sus unidades de procesamiento tensorial (TPU) personalizadas. En octubre, la compañía anunció que suministraría hasta un millón de chips a Anthropic, mientras que Meta Platforms estaría evaluando el uso de TPU en sus centros de datos. Se estima que los negocios de TPU y DeepMind de Google podrían alcanzar una valoración conjunta cercana al billón de dólares si se escindieran.

Alphabet también es propietaria de Waymo, la empresa de vehículos autónomos que actualmente lidera el mercado estadounidense de robotaxis. De acuerdo con diversas informaciones, Waymo busca tener una valoración que podría llegar hasta los 110.000 millones.

Apple se queda atrás entre dudas sobre su estrategia en IA

Por su parte, las acciones de Apple subieron un 9 % el año pasado, un rendimiento inferior al del conjunto del mercado bursátil. La compañía se ha visto presionada por la preocupación de algunos inversores en torno a sus iniciativas de inteligencia artificial, especialmente tras el retraso de lanzamientos clave como la nueva Siri.

A estas dudas se suman las tensiones geopolíticas con China, que podrían afectar a sus beneficios a medida que aumentan los costes derivados de la diversificación de su producción hacia otros países.